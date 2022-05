Mamá desfiló con su bebito en brazos para recoger título de licenciatura (video)

Jimena recogió el título de graduación junto a su hijo Mathías. Foto: Cortesía de Jimena Meléndez. (Cortesía de Jimena Meléndez)

Jimena Meléndez vivió un momento mágico el pasado viernes 20 de mayo cuando se graduó como licenciada en Orientación en la Universidad Nacional.

Su esposo y su mamá la acompañaron a la actividad, también su bebito de siete meses y, como él quería quedarse con su mamita, se lo llevó para su silla.

Cuando llegó la hora de ir a recoger el título no le pensó dos veces, alzó al pequeño Mathías y se fue con él para vivir juntos ese momento tan especial.

“Él también merecía recibir ese título, terminé mi licenciatura mientras estaba embarazada e incluso cuando llegué del hospital, con una cesárea en recuperación, me senté a terminar los últimos detalles de mi tesis. Mi bebé nació el 22 de octubre del año pasado y presenté mi tesis el 15 de noviembre.

La mamá de Jimena, doña Johana, y su esposo Diego, la acompañaron a la graduación. Foto: Cortesía de Jimena Meléndez. (Cortesía de Jimena Mel)

“Mientras cargaba a mi bebé para recoger el título tenía un montón de sentimientos encontrados, él es un milagro porque en el embarazo tuve muchas complicaciones y saber que lo tenía ahí conmigo, mientras cumplía mi gran sueño de ser profesional, fue lo más increíble del mundo”.

Jimena, quien tiene 24 años, cuenta que cumplir esta meta no fue nada fácil, ella siempre fue muy empunchada y sacó buenos promedios, eso le permitió obtener una beca completa para ir a la U, porque su mamá no tenía los recursos económicos para pagarle la carrera.

“Soy de Poás de Alajuela y todos los días tenía que salir de mi casa muy temprano para ir a estudiar y cuando llegaba en las noches ya no había bus para llegar a mi casa, por dicha mi esposo, que en ese momento era mi novio, me iba a dejar, él siempre me ha apoyado mucho”.

Jimena y Diego Rojas se casaron en diciembre del 2020 y en marzo de 2021 ella quedó embarazada, justo cuando ya había empezado la licenciatura.

La estudiante presentó la tesis unos días después de tener a su bebito. Foto: Cortesía de Jimena Meléndez. (Cortesía de Jimena Mel)

Fue una etapa muy complicada, de mucho esfuerzo y le ayudó que todo fuera virtual porque podía cumplir con las tareas y las clases sin exponerse fuera de la casa.

En este momento la joven mamá está enfocada más que todo en su familia, quiere darle tiempo de calidad a su bebé.

“Para ayudarme económicamente doy tutorías educativas, realizo planeamientos, hago trabajos administrativos ocasionales y también colaboro en la construcción de investigaciones, estos último es lo que más he estado haciendo últimamente porque me permite estar con Mathías. Desde que él llegó a mi vida ha sido la aventura más retadora y hermosa del mundo”.

Jimena tiene muchos sueños, uno de ellos es subirse por primera vez a un avión con su esposo y su bebé.

“Quiero terminar un curso de inglés que estoy llevando, ojalá encontrar un trabajo fijo y también terminar la licenciatura en Administración Educativa, me encanta estudiar y quiere seguir haciéndolo para mejorar mi currículo y darle un mejor futuro a mi hijo”, manifestó.