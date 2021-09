Mamá internada por covid-19 no ha podido conocer a su bebé de un mes y 12 días

Adriana López está luchando la batalla más dura de toda su vida ya que se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Calderón Guardia, tratando de reponerse de los daños que causó el covid-19 en su cuerpo.

Pese a que está sedada e intubada, la valiente mujer está aferrada a la vida ya que en su casa la esperan su esposo, Rónald Vargas, y sus hijos, Sara de 5 años y Fernando de solo un mes y 12 días, a quien ella aún no ha podido conocer.

Esta foto se la tomó la bella familia el Día del Padre. Foto: Cortesía de Rónald Vargas. Esta foto se la tomó la bella familia el Día del Padre. Foto: Cortesía de Rónald Vargas. (Cortesía de Rónald)

El 26 de julio, cuando la joven mamá estaba celebrando su cumpleaños número 32, empezó a sentir dolor de garganta, de cabeza y también una fiebre leve.

Su esposo había comenzado a sentir congestión nasal tres días antes y ese 26 amaneció con fiebre, así que fue a hacerse la prueba del covid-19 y dio positiva, automáticamente a Adriana la declararon contagiada por nexo.

En ese momento ella tenía 34 semanas de embarazo y aún no se había puesto la vacuna ya que por recomendación médica se aplicó otras primero y cuando ya se iba poner la del coronavirus fue que se contagió.

[ Esposa se despidió dos veces de paciente con covid que estuvo 4 meses con pulmón artificial ]

A Rónald lo internaron el 31 de julio en el hospital San Rafael de Alajuela porque tenía dificultad para respirar, él es asmático y eso complicó más la situación. Mientras tanto, Adriana se quedó en casa cuidando a Sara, quien por dicha nunca presentó síntomas, y también del bebito que tenía en la pancita. Nunca pensaron que su condición se fuera a complicar porque ella no tiene factores de riesgo.

El 5 de agosto, al esposo le dieron la salida del hospital, pero ese mismo día ella se complicó, por lo que la llevaron al centro médico alajuelense y de ahí la enviaron al Calderón Guardia.

Fernando nació de ocho meses, pero ya está en casa con su papá y su hermana. Foto: Cortesía de Rónald Vargas. Fernando nació de ocho meses, pero ya está en casa con su papá y su hermana. Foto: Cortesía de Rónald Vargas. (Cortesía de Rónald)

“La empezaron a monitorear y vieron que ya el bebé estaba empezando a tener falta de oxígeno y el 6 de agosto le hicieron una cesárea. Ese mismo día decidieron intubar a Adriana porque ella estaba muy complicada.

“A Fernando lo tuvieron en una UCI seis días, porque nació un mes antes de tiempo, y los primeros cinco días no pude saber nada de él porque el único teléfono que tenían de contacto era el de Adriana, yo estaba desesperado porque no me daban información de él”, contó Rónald.

Pulmón artificial

Cuando el bebito salió del hospital tuvieron un poco de paz, pero la situación de Adriana siguió complicándose.

El virus le causó una neumonía severa que no permitía que le llegara suficiente volumen de aire a los pulmones, por lo que había muy poca oxigenación en todo el cuerpo.

“El 7 de agosto la conectaron a una membrana extracorporal de oxigenación, ECMO se llama, es como un pulmón artificial que respira por ella”, explicó.

Eso y las oraciones de sus seres queridos la mantienen con vida, pero el camino no ha sido fácil, el pasado 6 de setiembre sufrió un shock séptico debido a una fuerte infección que tiene en un pulmón.

Sara se ha encargado de darle a su hermanito mucho amor en sus primeros días de vida. Foto: Cortesía de Rónald Vargas. Sara se ha encargado de darle a su hermanito mucho amor en sus primeros días de vida. Foto: Cortesía de Rónald Vargas. (Cortesía de Rónald)

“Vivimos un día a la vez, pensando que mañana Adriana estará mejor que hoy. Nosotros le enviamos audios de Fernando llorando, de Sarita cantando y de los familiares cercanos diciéndoles cuánto la amamos y dándole fuerzas.

“Los médicos han sido increíbles con nosotros y todos los días nos informan cómo está, ellos monitorean el estado de ella constantemente y por medio de una banda que tiene en la cabeza saben los momentos en los que está más receptiva y ahí es cuando le ponen los audios, ellos nos dicen que Adri todo lo escucha, pese a que está sedada”.

[ Ingresa un nuevo paciente cada nueve minutos a un hospital debido al covid-19 ]

Necesitan ayuda

Como la joven mamá está conectada a una máquina que funciona como un pulmón artificial, la sangre de ella pasa constantemente por la membrana, por lo que tienen que estarle reponiendo la hemoglobina y en ocasiones tienen que ponerle hasta dos bolsas de glóbulos rojos por día.

“Esa ha sido otra preocupación, porque así como Adriana hay otras once personas ahí en el Calderón conectadas a una ECMO y ahora hay escasez de sangre, necesitamos ayuda de la gente para que todos ellos tengan la sangre que necesitan para seguir luchando.

“Estamos tratando de conseguir apoyo de personas conocidas, como influencers, para que nos ayuden a buscar donadores de sangre. Estamos en el mes del bicentenario de la independencia y yo creo que hacer patria es mucho más que hacer un juego con drones, ya que este año no hubo desfiles, podemos desfilar hacia el Banco Nacional de Sangre o a los hospitales que nos queden cerca para donar sangre, ese ese líquido depende la vida de muchas personas”, pidió el esposo.