Mamá limonense hizo a un lado el miedo y la vergüenza para luchar por sueño que ya disfruta

Criseida Osorio es una mamá limonense que hace ocho años tomó una importante decisión: empezó a luchar por su gran sueño.

Ella nació en Limón y ahí vivió la mayor parte de su vida. Siempre trabajó en restaurantes y aprendió la buena cuchara limonense, pero sentía en su corazón que quería algo más.

Criseida Osorio lucha todo los días por ver florecer su negocio. (Cortesía de Gabriel Sandí)

“Yo quería tener mi propio negocito. Hablé con varios amigos y me dijeron que yo cocinaba muy bien, así que me dijeron que por qué no ponía un emprendimiento de comidas y así lo hice, decidí hacer fried cakes (pasteles caribeños) a la leña de distintos rellenos”, contó.

Uno de los principales retos de la cocinera fue vencer la vergüenza; le costaba mucho salir a vender su producto, así que empezó con gente conocida como amigos y vecinos. A ellos les encantó y empezaron a recomendarla, así que fue agarrando confianza.

“Me iba a vender los pasteles en mis días libres a las playas y las tiendas y me iba bastante bien, vendía hasta 40 en un solo día.

“Cuando se vino la pandemia, el negocio se vio muy afectado y las ventas cayeron, así que tuve que dejar el negocio en pausa. Hace unos dos años empecé a hacer fried cakes de nuevo”, narró.

Todos los fried cakes tiene el delicioso sabor caribeño. (Rocío Sandí Z.)

Un cambio de vida por su hija

Criseida es una mujer de decisiones y hace poco más de un año decidió dejar su natal Limón y pasarse a vivir a San José.

“Mi principal motivación fue mi hija, Kenayah Osorio, quien tiene 14 años y quise que nos viniéramos para San José para que ella tuviera mejores oportunidades y aprendiera nuevas cosas. También lo hice para ver crecer mi emprendimiento. Mi negocio se llama Mama Sayda’s y es una empresa de alimentos que añade un toque caribeño a la cocina favorita del mundo.

“Tengo fried cakes de unos once sabores; entre ellos, pollo con queso crema, otro de chuleta ahumada con queso mozzarella y con gallo pinto, uno de carne mechada con gallo pinto, el de pollo caribeño con gallo pinto, tengo uno de chicharrón con una salsa de tamarindo, que yo preparo que es ácida, dulce y picante a la vez, es como exótica. Hay otro que tiene garbanzos, papa, zanahoria, leche de coco, curry, espinaca, maíz dulce, cebolla y chile dulce, ese es vegano y todos tienen un toque de picante de chile panameño”, detalló.

Actualmente, Criseida está entregada de lleno a su negocio y vende sus productos en las ferias del agricultor de Desamparados (sábados) y Zapote (domingos).

Ella vende sus productos en la feria del agricultor de Zapote y Desamparados. (Cortesía de Gabriel Sandí)

Sacar adelante un negocio no es cosa fácil y la limonense lo sabe muy bien porque ha pasado momentos muy duros.

“Cuando llegué a San José me costó mucho empezar a trabajar por el tema de los permisos y un día me pasó algo que hasta me hizo pensar en devolverme a Limón. Llegué a la feria de Desamparados y como todavía no tenía la autorización para entrar me puse a vender en el portón de la Villa Olímpica, que es donde hacen la feria, y llegó un señor y me dijo que no podía estar ahí, que tenía que irme, entonces recogí todo y me fui a llorar a la casa, para mí fue muy duro porque llevaba toda mi producción y no pude venderla.

“Como dos semanas después de eso me dieron los permisos y ya pude poner mi puesto en la feria y ahora sí vendo los fried cakes con todas las de la ley”, relató orgullosa.

Esta es la opción vegana de los fried cakes. (Rocío Sandí Z.)

Limonense tiene grandes sueños

La empunchada cocinera se esfuerza cada día por ver crecer su negocio y tiene grandes sueños.

En un futuro cercano quiere hacer otros productos con toque caribeño, los piensa vender en su casa, pero más adelante quiere tener su propio local.

“Estoy haciendo rice and beans con pollo caribeño por encargo. Además, quiero hacer burritos y wraps, la idea es tener un grill para hacer hongos a la parrilla, vegetales, cositas así mucho más saludables para que las personas puedan comer más healthy a un buen precio. También quiero hacer productos veganos, pero con buen sabor, porque muchas veces las cosas veganas son simples, no tienen sabor y quiero que todo tenga un toque caribeño.

Valiente mamá limonense lucha por ver crecer su delicioso negocio

“Sueño con tener local en un futuro, quiero ver crecer mi negocio. También quiero entrar al mundo de las redes sociales porque sé que es importante”, contó.

Además de su hija, otro de los apoyos de Criseida es su novio Martín, quien es vegano, así que le ayuda mucho con esa parte del negocio. También le ha dado un gran empujón con el tema del diseño del logo, la creación de stickers y otras cosas para el negocio.

Si usted quiere contactar a esta empunchada mujer para probar las delicias que hace, puede contactarla al WhatsApp 8443-9237.