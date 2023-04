Mamá se hizo tiktoker por aprender sobre autismo para ayudar a su hijo

En el 2021, justo en días de pandemia, la vida de Alejandra Vega Vindas vio cómo dos cosas se cruzaron al mismo tiempo: la despidieron del trabajo y entendió que sabía muy poco del autismo de su hijo Mariano Rodríguez Vega, quien además tiene parálisis cerebral.

Siempre ha sido una persona muy inquieta, a la que le gusta aprender, por eso, ya sin trabajo y con mucho tiempo, le puso bonito al tema del autismo para ayudarle mejor a Mariano.

Doña Alejandra siempre hace videos sobre autismo y en la mayoría sale su hijo Mariano. (Cortesía)

Leyó de todo, por ejemplo, entender cómo se relaciona lo que un niño autista, con su comportamiento, come, cómo llevar de buena forma la educación académica, cómo lograr una dieta especial sin gluten y sin cafeína, por ejemplo.

“Recién me despidieron cuando a todas las madres nos agarró por sorpresa la educación virtual, la cual casi nos mata (dice entre risas). Tuve tiempo para investigar y ayudarle a mi hijo a dormir mejor, educarse mejor, entre otras tareas.

“Comprendí que estaba avanzando mucho en el aprendizaje de las nuevas tendencias de la educación de un niño autista. Eran tan nuevas las tendencias que ni siquiera estaban en el país. Aprendí y comprendí, pero sentía que me faltaba algo más. Ese algo era ayudar a otras familias con hijos autistas, porque ya sabía mucho del tema”, explica doña Alejandra.

Tiktokeros

Un buen día del 2021 se decidió e hizo su primer video en TikTok, con la cuenta @alevega2021. Su objetivo siempre ha sido que cada día más las personas aprendamos más sobre el autismo.

Mariano aparece en los videos de Tik Tok y lo hace puras tejas. (Cortesía)

“Es que en este país el autismo ha sido, desde siempre, como un tema tabú. Uno creció con una educación en la cual al autista ni lo sacaban a la puerta, era mejor que estuviera adentro de la casa. La familia del niño autista vivía en un ambiente como de vergüenza.

“Mi hijo canta a todo volumen cuando a él se le ocurre y a dónde a él se le ocurre. No lo voy a negar, eso me avergonzaba. La gente te vuelve a ver raro y al hijo también, incluso como pensando si es que un niño con autismo los puede morder o no sé qué y eso me daba cólera, porque mi hijo es tan persona como cualquiera”, reconoció.

La decisión de mostrarle su hijo a la gente por TikTok, le abrió los ojos a doña Alejandra a una gran verdad.

“Comencé a darme cuenta que muchas mamás con hijos autistas empezaron a hacer videos, a hacerme preguntas y fue así como poco a poco me dediqué a hablar de autismo, de mi hijo autista, de que no es un tema tabú, de que los niños autistas no son extraterrestres”, comenta.

La pandemia convirtió a doña Alejandra y a Mariano es tiktokeros. Él sale en muchos de los videos como parte de la educación que ella busca darle a las familias que tienen autistas, como a quien no sabe nada del tema.

Enseñando

Ya van por casi 62 mil seguidores y ese crecimiento es porque en realidad el material es muy útil, por ejemplo, hay un video en el cual nos explica que, como a Mariano se le estaban hinchando un poquitín más de la cuenta los pies, encontraron en el “grounding” una tremenda solución.

“Hola amigos, estamos haciendo grounding, que es conexión a tierra, a cargarnos de energías positivas”, explica el mismo Mariano en el video en el cual aparece descalzo caminando sobre zacate.

Cada día Mariano, quien tiene autismo, aprende y enseña en Tik Tok. (Cortesía)

También explican, en otro video, que Mariano encontró en una institución educativa todo lo que necesita para crecer académica y personalmente.

Doña Alejandra explica que antes de ubicar ese centro educativo, su hijo estuvo en escuela pública y terminó completamente traumatizado y llorando cada vez que tenía que ir a la escuela.

Fue así como aprendimos del Centro de Inclusión Educativa (CIENAK), el cual, según nos explica Nancy Calderón, directora del CIENAK, tiene como misión: “fomentar la independencia y autonomía de la población con discapacidad, eliminando barreras para el aprendizaje mientras buscamos su participación activa y plena dentro de la sociedad”.

Vega asegura que su intención, al abrir el perfil, nunca fue hacerse “famosa”.

“Siempre busco darles el mejor consejo a las personas. No me considero influencer. Cuando comencé ni sabía qué era Tik Tok, lo único que tenía era una gran necesidad de comunicar mi conocimiento sobre el tema.



— Autismo. El 2 de abril de cada año se conmemora el Día Mundial del Autismo. El autismo es un trastorno del desarrollo neurológico que afecta a la comunicación, el comportamiento y la interacción social. A nivel mundial, se calcula que uno de cada 160 niños tiene autismo, lo que significa que hay unos 70 millones de personas con esta condición en todo el mundo; en Costa Rica se calcula que hay entre 20.000 y 30.000 personas con autismo, aunque las estadísticas del ministerio de Educación Pública al 2022 identifica a 4.135 con trastorno del espectro autista (TEA), según datos de la Universidad Fidélitas.

“Lo primero que hice fue presentar a Mariano y todos los videos giran alrededor de mi hijo y el autismo. Yo soy profesional, tengo títulos, no me interesa ser una influencer que lucra con su red social. Mi objetivo es aprovechar cada día para contarle a la gente mis experiencias y aprendizajes, busco darles ánimo. Les digo cuáles son las señales del autismo, que no es una enfermedad sino una condición”, reconoce.