“Me pasó que tuve que limitarme en la comida porque no sabía qué iba a comer al día siguiente, a veces me salvaba porque me salían trabajos ocasionales para hacer videos y con eso me la jugaba. No le contaba nada a mi mamá porque la iba a preocupar, entonces le decía a otros familiares que no tenía qué comer y me ayudaban”, dijo.