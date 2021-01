“Yo era una de las tantas mujeres del hospital que estábamos en espera del aval para colocarnos la vacuna ya que estoy en periodo de lactancia. Una vez enterada que se nos podían poner la vacuna me entusiasmé porque quería estar protegida y darle seguridad a mi bebé. En el hospital Monseñor Sanabria han actuado como debe ser, y hasta que no se dio el aval y se firmó el consentimiento, no se nos colocó”, contó.