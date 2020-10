“La ayuda que me da la escuela de Caimitos de Florencia y el Colegio Diurno de Florencia es una bendición en mi hogar, mis hijos se ponen muy contentos. Cristian siempre que ve los dos atunes me dice: ‘mami, deme arrocito con atún’ y realmente es muy feliz cuando se lo come, es que son muy agradecidos”, explica doña Shirley.