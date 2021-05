“Tengo un sarcoma en el brazo derecho y desde que me lo detectaron me han puesto distintos tipos de quimioterapia. Hace dos meses suspendieron esos tratamientos porque ahora me van a poner radioterapia. La idea es empezar esta misma semana con las sesiones, así que en estos días me van a dar el calendario de aplicación y probablemente me pongan las sesiones en las noches o madrugadas para evitar que vaya al hospital cuando haya mucha gente, ya que eso me expone a contagios de covid.