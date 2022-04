Mandan ramos de flores a vendedora de súper ofendida por hombre

La tarde del domingo circuló por Twitter un video en el cual se observa y se oye cómo un hombre ofende con tono racista y xenófobo (odio a los extranjeros) a la dependiente de un supermercado.

Los arreglos se los entregó directamente la floristería contratada. Foto: Tomadas de Twitter. (Tomada de Twitter)

Los hechos ocurrieron en el súper licorera Zurquí, en San Josecito de San Isidro de Heredia.

Un hombre, en apariencia tomado, comenzó a insultar a la dependiente del comercio diciéndole que se fuera para su país, que nada hacía en Tiquicia.

Esto pasó en súper cerca de mi casa, y de verdad no entiendo como aún existe gente así. pic.twitter.com/3P5HdyzJFq — David Yisus (@DavidYisus) April 9, 2022

De inmediato, los comentarios de indignación y malestar se hicieron presentes en la red social, pero hubo dos personas que fueron más allá y decidieron hacer algo.

Una de ellas fue Nicole Perera, estudiante de medicina que sin conocer a las personas insultadas, se apuntó a la propuesta que le hizo Carolina Flores de mandarle un detalle a la gente del local comercial.

Les parece si le mandamos flores y una carta de disculpa en colectivo a las personas del supermercado que vivieron ese acto tan horrible de xenofobia? — Nicole Perera (@NicolePerera) April 10, 2022

[ Hombre logró con un tuit una gran donación a un pulseador ]

“¿Cómo es posible que esto no tengo a todo mundo indignado? Le escribí a quien compartió el video preguntándole si conocía a la persona responsable de los insultos para interponer una denuncia en su contra, pero la respuesta fue negativa, aunque sí me dio la dirección para poder enviarles las flores (al comercio)”, dijo Nicole.

La mujer se interpuso para que el hombre no ingresara a su local luego de insultarla. Foto: Tomadas de Twitter. (Tomada de Twitter)

Ella le preguntó a Carolina si le parecía buena idea hacer una colecta y mandar al súper una carta firmada entre varios para que las personas se sintieran apoyadas.

Recogieron bastante dinero, pero comenzaron a reintegrárselo a alguna gente porque ya era más de lo que necesitaron para pagar dos arreglos florales. Se apuntaron 37 personas.

“Me indignan demasiado los actos de racismo, xenofobia, odio y discriminación. Los vemos todos los días y los normalizamos. Yo sabía que una mayoría de gente estaba molesta por lo que pasó y que podíamos expresarles de algún modo que a la mayoría eso (las ofensas racistas) no nos representa”, añadió Nicole.

Carolina, quien es consultora en temas de innovación, dijo que sintió mucha indignación y frustración al ver el video.

Este es uno de los ramos de flores que le compraron a la afectada. Foto: Tomadas de Twitter. (Tomada de Twitter)

Hacer algo

“Lo que sucedió ahí es un acto de racismo abierto. Me impresiona también cómo las personas que están en el establecimiento no hacen nada. Uno no puede quedarse nada más en redes sociales criticando lo que los demás hacen, en el momento que esas cosas ocurren tenemos que reaccionar y actuar; si no se puede, tratar de hacer algo para reparar lo que alguien hizo”, explicó Carolina.

“Buscamos un comercio cercano en Heredia para que mandara las flores y el mensaje. Nos pareció mejor así y no aparecer nosotras en ninguna foto”, dijo.

Son los menos

La Teja conversó con la sicóloga especialista en temas de educación y familia María Ester Flores y lo primero que quiso resaltar es que Costa Rica es un país donde aún tenemos los valores de paz e igualdad y la mayoría no son racistas.

“Pese a que estamos en un momento muy violento por la pandemia, la corrupción, no debemos tener una violencia pasiva, porque callar en una situación de violencia significa que estamos siendo cómplices”, explicó la sicóloga.

El hombre al parecer se encontraba bajo los efectos del licor. Foto: Tomadas de Twitter. (Tomada de Twitter)

Añadió que, como sociedad, no debemos temer a hacer el bien.

“Vamos a tener que hacer más propaganda y educación social sobre intervenir porque los ticos somos muy pasivos, pero tenemos que aprender que si estamos haciendo y defendiendo lo correcto, la mayoría nos va a apoyar y a defender”, añadió María Ester.

Dijo también que cuanto más solidarios y empáticos seamos, el bien ganará.

Respecto a la actuación del hombre que ofende a la vendedora del súper dijo que se le salieron sus creencias y que es una pena que sea una persona racista y que se dé permiso de ir hasta un lugar a ofender a gente que está trabajando dignamente y que no le está haciendo daño a nadie.

“Se debió incluso llamar a la policía para no permitirlo. Es una persona que desconoce los derechos humanos y anda en busca de la discordia y es un peligro social sobrio o ebrio. Es lamentable y reprochable que existan personas así”, comentó Flores.

Ambos ramos fueron pagados con la colaboración de los tuiteros. Foto: Tomadas de Twitter. (Tomada de Twitter)

Bondadosas

Lo más lindo, añadió la psicóloga, fue la acción de las muchachas que se quedaron pensando en el dolor que sufrieron las personas del supermercado.

“Resaltamos la bondad del ser humano que ante la adversidad y la maldad, aflora la energía positiva. Ellas son el ejemplo que debemos seguir y representan la parte buena de Costa Rica. Están haciendo un acto que, desde la perspectiva holística, la energía que crea es sanadora”, concluyó Flores.