Mándese rico: Sorprenda a su familia con un rica mano de piedra en salsa

Hoy les traigo una deliciosa receta ideal para una celebración o bien para lucirse con un rico almuercito en familia, se trata de una exquisita mano de piedra en salsa, que de verdad queda espectacular.

mano de piedra en salsa

Es muy sencilla de preparar y tan solo debe tener un poco de paciencia para que le quede perfecta. Compre un pedacito de 500 gramos de mano de piedra, es poco, pero si lo rebana bien salen bastantes porciones, también las puede hacer sin salsa para un delicioso sándwich como los que venden en el mercado y disfrutarlo en un desayuno o a la hora del café. Tome en cuenta que este tipo de corte se reduce al cocinar, si puedo comprar más está bien, si no con esta porción es más que suficiente.

Espero les guste esta receta para disfrutar en domingo.

mano de piedra en salsa

Preparación. Poner en una olla (ideal de presión o multifuncional) la carne, con los olores, pimienta y un poco de sal no mucha para que no se deshidrate. Ponerla al menos por una hora. Una vez que esté bien cocinada vamos a dejarla enfriar para poder rebanarla delgada. Licuar los tomates con olores y ponerlos en una olla o sartén, poner caldo de la carne, la zanahoria y si tiene por ahí unos hongos quedarían genial sino no hay problema a mi receta yo no le puse porque no tenia.Sazonar nuevamente con la sal, un poquito de achiote y cocinar a calor medio por unos 20 minutos aproximadamente y ya está lista para degustar con arrocito blanco fresco.

Ingredientes:

½ kilo de mano de piedra

Apio en cuadritos

Cebolla en trozos

Chile dulce el trozos

Orégano fresco o seco

Tomillo en rama

Sal

Pimienta

Zanahoria en rodajas

Tomate en trozos (o alguna comprada)

3 dientes de ajo

mano de piedra en salsa

No olvide realizar sus dudas o consultas a los siguientes datos: Candy Zamora Montoya.Chef pastelera profesional.Centro gastronómico Candy.Teléfono2260-6192, WhatsApp al 7019-1534.Facebook: Chef Candy.