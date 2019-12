“He ido a muchas entrevistas de trabajo y apenas me ven las manos me dicen que no me pueden contratar. De hecho, yo siempre pongo en mi currículo lo que tengo, para que no se lleven una sorpresa cuando me vean. Una vez me contrataron en una empresa, entonces me puse a acomodar un mueble y la persona encargada me dijo que no porque por mis manos no podía rendir igual”, dijo esta vecina de Cooperosales en Quircot de Cartago.