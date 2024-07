Manudo de corazón resolverá un gran problema gracias a la promo de La Teja y Ópticas Münkel

Ganador del código Teja (Cortesía)

Jaime Alfaro Castro, residente de Tibás y apasionado lector de La Teja, fue el afortunado ganador de una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 101 mil colones), canjeable en cualquiera de las más de 40 sucursales que Ópticas Münkel tiene a lo largo y ancho del país.

Alfaro Castro, quien, además, es un gran seguidor de Liga Deportiva Alajuelense, nos comentó que utilizará el premio para adquirir unos anteojos especiales que necesita.

“Estoy muy contento, el premio llegó en buen momento, es la segunda vez que gano, la primera fue como hace nueve meses. Voy a usar el certificado para unos lentes especiales que necesito para ver mejor de noche”, explicó todo emocionado.

Don Jaime agregó que desde hace muchos años decidió informarse con La Teja, por lo que la compra todos los días y siempre activa el código.

“Desde hace muchos años lo compro. Todos los días me levanto a las seis de la mañana y voy por el periódico, no me puede faltar, me gustan mucho las secciones de nacionales y los deportes, soy un fiel manudo. Tengo fe de que este campeonato que viene llegue la copa 31″.

La Teja continuará premiando la lealtad de sus lectores con las promociones del código y es que tanto este manudo, como muchos lectores, saben que en cualquier momento pueden salir ganadores y resolver un problema de salud con Ópticas Münkel.