Manudo le dará regalo a su esposa gracias a que le llegó la suerte con La Teja y Münkel

Don Carlos le dará el premio a su esposa (Cortesía)

Un gran y fiel seguidor de La Teja, por fin, pudo ser el ganador de una tarjeta de regalo con 200 dólares (unos 101.000 colones) canjeables en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Se trata de Carlos Alberto Gerardo Calderón Fuentes, quien tiene muchos años de estar informándose con La Teja, pero hasta este viernes 26 de abril tuvo la suerte de ser el ganador de la promoción del código.

Calderón nos contó que el premio llegó en un buen momento y que, gracias a eso, ayudará a su esposa y se ahorrarán un dinerito.

“Yo siempre compro La Teja y todos los días lo activo, pero es la primera vez que gano un premio. Ayer cuando me llamaron, me llevé la sorpresa y me va a ayudar mucho porque mi esposa ya necesita un cambio de lentes, y entonces es una gran ayuda. Llegó apenas porque ya estábamos viendo cuando íbamos a hacer el cambio de lentes. Yo también uso lentes y son bastante caros, pero necesarios”, explicó.

El vecino de San Antonio del Tejar de Alajuela aseguró que La Teja no le puede faltar ni a él ni a doña Guiselle Arroyo, su esposa.

“Yo todos los días, siempre, siempre la compro en Alajuela; salgo a caminar todas las mañanas y lo compro en el mismo lugar. Antes la compraba mi esposa, ahora como yo salgo a caminar, siempre el primer encargo es llevar La Teja”, reveló.

Este matrimonio pasa pendiente con nosotros de todo lo que pasa en el país y fuera de él, y aunque leen todas las secciones, a él no le pueden faltan los deportes, como buen aficionado de la Liga Deportiva Alajuelense.

“Yo soy de los que saca el rato y lo lee todo, pero lo que más me gusta son los deportes, como alajuelense le voy a la Liga, por eso le doy más énfasis a los deportes”.

Don Carlos espera que ahora que la suerte le llegó una vez no se vaya muy lejos y le permita seguir saliendo favorecido, porque con ello se puede beneficiar su salud o la de algún ser querido, y para él y su familia cuidar la salud siempre es una prioridad.