Marcha 8M: mujeres recordaron al presidente Rodrigo Chaves de una forma impensada

Las mujeres que participaron en la Marcha del 8M recordaron al presidente Rodrigo Chaves, de una forma impensada.
La actividad arrancó a eso de las 10:30 de la mañana del Parque Central y llegó hasta la Plaza de la Democracia.
Durante todo el recorrido, las participantes mostraron carteles en los que defendían sus derechos. También mostraron su descontento y gritaron para exigir el alto a la violencia contra las mujeres y justicia por las que han sido asesinadas.
Al final del recorrido apareció una piñata que hacía referencia a Rodrigo Chaves. Era de cuerpo entero y “vestía” saco y corbata; la piñata fue destruida y quemada.
Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.
