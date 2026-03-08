Nacional

Marcha 8M: mujeres recordaron al presidente Rodrigo Chaves de una forma impensada

Pese a que Rodrigo Chaves anda en una gira internacional, las mujeres que participaron en la Marcha del 8M lo recordaron de una forma impensada

Por Rocío Sandí

Las mujeres que participaron en la Marcha del 8M recordaron al presidente Rodrigo Chaves, de una forma impensada.

La actividad arrancó a eso de las 10:30 de la mañana del Parque Central y llegó hasta la Plaza de la Democracia.

La Avenida Segunda se convirtió en el escenario de la lucha por los derechos de las mujeres. (Albert Marín)

Durante todo el recorrido, las participantes mostraron carteles en los que defendían sus derechos. También mostraron su descontento y gritaron para exigir el alto a la violencia contra las mujeres y justicia por las que han sido asesinadas.

Al final del recorrido apareció una piñata que hacía referencia a Rodrigo Chaves. Era de cuerpo entero y “vestía” saco y corbata; la piñata fue destruida y quemada.

Algunas mujeres lloraron al recordar las injusticias que han vivido ellas y sus conocidas. (Albert Marín)
La actividad estuvo llena de color y crítica social. (Albert Marín)
Las mujeres exigen el alto al acoso y la violencia que sufren. (Albert Marín)
La marcha salió del Parque Central de San José. (Albert Marín)
Muchas llevaron fotos de mujeres que ya no están. (Albert Marín)
Muchas marcharon llenas de dolor por las injusticias que se han dado en el país. (Albert Marín)
En la marcha hubo representación de la comunidad indígena. (Albert Marín)
Se rindieron homenajes a las mujeres que han muerto en femicidios. (Albert Marín)
Con valentía muchas mujeres levantaron la voz exigiendo el alto a las agresiones. (Albert Marín)
En la marcha también participaron hombres que apoyan la lucha de las mujeres. (Albert Marín)
Hasta los perritos defendieron las consignas de las mujeres. (Albert Marín)
Con mensajes claros las participantes mostraron sus protestas. (Albert Marín)
Hasta pidieron más apoyo para las mujeres agricultoras. (Albert Marín)
Al final de la marcha apareció una piñata que hacía alusión a Rodrigo Chaves. (Albert Marín)
Entre gritos de críticas la figura fue destruida. (Albert Marín)
La piñata fue quemada en la Plaza de la Democracia. (Albert Marín)
