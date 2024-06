Marcha de la diversidad: ¿Qué piensa Pilar Cisneros de que Rodrigo Chaves despidiera a la ministra de Cultura?

Pilar Cisneros apoya la marcha de la diversidad, en una ocasión hasta fue la dedicada. Foto: Archivo.

La diputada Pilar Cisneros, quien siempre se ha caracterizado por apoyar la marcha de la diversidad, dijo lo que piensa de que el presidente Rodrigo Chaves despidiera a la ministra de Cultura por declarar la marcha de interés cultural sin pedirle autorización.

El mandatario también destituyó al comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sosa Ortiz.

“En lo personal, yo siempre he apoyado las marchas de la diversidad, de hecho cuando era directora de un medio de comunicación un año me la dedicaron a mí, creo que es parte de la apertura y la tolerancia que tiene que tener cualquier sociedad, sin embargo, entiendo que la ministra de Cultura no hizo las gestiones correspondientes ni pidió autorización para poderlo declarar de interés nacional.

La diputada dice que Rodrigo Chaves debe tener razones de peso para haber despedido a la ministra. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

“No estoy al tanto de cuándo fue que se declaró de interés público esa marcha, pero estoy segura de que el presidente de la República tendrá sus razones bien fundamentadas para haber decidido el despido inmediato de la ministra de Cultura”, manifestó Cisneros.

Chaves dijo, este sábado, que la marcha no tenía los permisos necesarios para llevarse a cabo, pero los organizadores aseguran que sí los tienen, por lo que mantienen la actividad.