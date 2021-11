Marchamo 2022: “Uno espera el leñazo, pero jamás tan duro”

“Me fue terrible, horrible, impensado. No puedo ni terminar de creer lo que tengo que pagar de marchamo, es que es algo espantoso”.

Es el resumen que nos hace Allan Mora, cantante del grupo La Kuarta, cuando le preguntamos cómo le había ido con el pago del derecho de circulación 2022, popularmente conocido como el marchamo.

“Me metí a revisar y en verdad que estoy todavía en shock, es que no puedo creer que me fuese tan mal y por partida doble, con mi carro y con el carro de mi esposa. Imagínese que por mi carro voy a tener que pagar 150 mil colones más que el año pasado y por el de mi esposa, ₵85.000.

Apagada. El cobro del marchamo 2022 le apagó esta sonrisa al cantante Allan Mora de La Kuarta. Cortesía. (Cortesía)

“A la hora de revisar es que a los carros les subieron el valor fiscal, pasó un año y ahora tienen un mayor valor fiscal, ¿cómo entiende uno eso?. Para esta época uno espera el leñazo, pero jamás tan duro, creí que el monto sería muy parecido al año pasado”, asegura Allan.

El cantante recuerda que su gremio, el artístico, tiene dos años de llevar palo por la pandemia y tras de eso se le suma este garrotazo.

“El carro casi ni se puede usar, además, es mi machete de trabajo, en él jala uno instrumentos y va a las presentaciones… voy a buscar alguna forma de reclamar y si no logro nada, pues ya sé que me toca pagar el marchamo con tarjeta de crédito con tasa cero a unos seis meses, no me quedará de otra porque el carro lo ocupo para trabajar”, dice con indignación y dolor.

Platal. Pablo debe pagar casi 200 mil colones más de marchamo este año. Archivo.

Impactado

Otro que no termina de recuperarse del mameyazo es el periodista de Radio Monumental, Pablo Guzmán, quien todavía no puede creer lo que le toca pagar de marchamo.

“Me va a tocar pagar casi 200 mil colones, así como le digo, 200 mil colones más con respecto al marchamo del año pasado. Revisé y le subieron el valor fiscal al carro, entonces por eso me tocó tan caro.

“”Me quedé con la boca abierta cuando revisé. Tengo muy claro que se debe pagar el marchamo, pero que haya subido casi 200 mil colones es algo que lo deja a uno sin palabras. Lo lógico es que baje el valor fiscal año con año, no que suba, por eso no encuentro explicación”, asegura.

Guzmán buscará que Hacienda haga una nueva revisión de su caso a ver si logra bajar el monto porque no puede creer que tenga que pagar tantísimo.

Otro al que le fue como un quebrado es el también periodista Óscar Ulloa, quien trabaja en Repretel.

“Malísimo me fue”, es lo primero que dijo. “Es que le subieron el valor fiscal al carro y eso provocó que con respecto al marchamo del 2021 tenga que pagar casi 80 mil colones de más”, agregó.

Explica el comunicador que él compró un carrito usado el año pasado y esta será la primera vez que pague ese marchamo, sin embargo, revisó lo que se tuvo que pagar el año pasado y entendió la gran diferencia.

“Voy a pedir la revisión de mi caso en Hacienda, tengo que averiguar cómo se hace y haré todo el trámite, no me voy a quedar de brazos cruzados, tantearé cómo anda la cosa en Hacienda”, aseguró.

El empresario y cantante René Barboza reconoció que a él no le llegó un marchamo tan diferente al del año pasado, al revisar el monto reconoce que está dentro de lo que tiene presupuestado, sin embargo, hay algo que lo tiene bien chiva.

Vacilada. A René lo que lo tiene chiva es que le presidente vetara la ley del marchamo y al ratico jaló en avión para otro país. Archivo.

“Yo no estoy tan en contra de los montos del marchamo porque sé que las rebajas que se hagan van a aumentar el hueco fiscal, lo que sí me tiene chivísima es la forma de actuar del presidente, anunció el veto, se montó en un avión y jaló del país.

“Hizo la de aquellos chiquillos que abren la puerta, se burlan de uno diciéndole lero, lero y vuelven a cerrar la puerta. Fue como retar al pueblo y a los diputados, eso no me pasa”, justificó Barboza.

El periodista e historiador de fútbol, Gerardo Coto Cover, dijo con sarcasmo: “Bendito sea el Gobierno”, porque dice que este año le tocará pagar unos 60 mil colones más de marchamo que el año pasado y unas 20 mil cañas más que hace dos añitos.