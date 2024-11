Marchamo 2025: Pensionado de 73 años es el nuevo rey del pago tempranero del marchamo

Por más viejos que creamos estar en esto del periodismo, la verdad, no la vimos venir. Resulta que hay un nuevo rey del pago del marchamo 2025 y es un abogado pensionado.

Este 1 de noviembre mañaneamos tempranito, la verdad ni tanto, porque arrancó las 8 de la mañana el cobro del marchamo 2025. Nosotros veníamos muy tranquilos y dispuestos porque sabíamos que íbamos a volver a ver, un año después, a don Carlos Chacón Alvarado, el bombero pensionado que durante los últimos 15 años fue el rey del pago temprano del marchamo, el que siempre lo pagó de primero en esa década y media.

Casi nos vamos de espalda cuando llegamos al edificio del Instituto Nacional de Seguros (INS) y vimos, mucho antes de las ocho, a un señor, desconocido para nosotros, siendo el primero que esperaba se abrieran las puertas para ir a pagar su marchamo.

“Aquí estoy listo para pagar mi marchamo de primero. Me levanté bien temprano para llegar puntual. Creí que me iba a topar algo de fila, pero para mi sorpresa soy el primero, era algo que quería desde hace tiempo”, nos dijo muy alegre el abogado pensionado Oscar Navarro.

Uno se pregunta, pero por qué madrugar e irse a pagar el marchamo de primero tico, qué lo motiva. Cuando don Oscar nos respondió esa pregunta entendimos todo.

“En el 2003 me compré una Nissan B13, fue amor a primera vista, por mi B13 es que me levanto temprano y me vengo a pagar el marchamo. Ya son 21 años de andar juntos”, nos comentó.

Nosotros de cabezudos no lo vamos insultando antitos de que pagara el marchamo, le hicimos una pregunta que un verdadero enamorado de su carrito jamás quiere escuchar.

¿No vende esa B13 tan viejita? “No. Es un carro muy bueno, tiene una lata durisima, de las de verdad. Yo veo ahora los carros nuevos que son como de cartón. No se vende por ahora”, nos respondió bien serio.

Abrieron las puertas del INS a las 8 en punto y don Oscar subió volandito para convertirse en el primer tico que pagó su marchamo 2025.

