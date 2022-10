Marino Protti: “Temblor del 20 de octubre provoca que siga temblando en la zona sur”

El director del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Costa Rica (Ovsicori), el doctor Marino Protti, confirma que la tembladera de estos días en la zona sur la provocó el temblor de 6,2 grados registrado el 20 de octubre a las 5:57 a. m.

El origen de aquel temblor fue por subducción de la placa del Coco y a partir de ahí, como las fallas en el lugar son débiles, asegura Protti, se están dando réplicas normales en una zona en la cual, también, normalmente pasa temblando.

Protti confirma que desde el pasado 20 de octubre se activó la tembladera en la Zona Sur. (Daniela Linares)

Al director de Ovsicori lo buscamos porque los reportes de temblores del país, desde el 20 de octubre, son como una copia al carbón, casi todos, pero con diferente magnitud: “Tantos kilómetros de Garabito de Puntarenas”, “La Cruz, Guanacaste”, “Golfito, Puntarenas”, “Parrita, Puntarenas”.

“En realidad sí ha venido temblando mucho en la zona sur. Es prácticamente lo normal, pero a partir del 20 de octubre está temblando mucho más y eso es consecuencia del sismo de las 5:57 de la mañana que ha provocado una secuencia de réplicas muy larga y por eso es que todavía estamos registrando mucha actividad sísmica en esa zona”, nos aclara Protti.

No nos llamen majaderos, siempre que la zona sur comience a socollonearse vamos a buscar a don Marino, ¿por qué?, porque ya él nos ha explicado hasta el cansancio que es en esa zona en donde va a venir un bombazo de padre y Señor nuestro en poco tiempo.

El año pasado don Marino nos hizo apuntar en un papelito una fecha para que no se nos olvide: abril de 1983.

Ese mes fue el último terremoto ocurrido en la península de Osa. Para este 2022 se cumplen 39 años y Protti siempre ha dicho que un terremoto en la zona ocurre como cada 40 años.

Don Marino tiene bien vigiladita la Zona Sur a la espera del gran temblor tras casi 40 años del último terremoto. (Luis Navarro)

“No es que ojalá no ocurra, es que definitivamente tiene que ocurrir, no podemos decir cuándo, no tenemos capacidad para decir eso, pero sí podemos anticipar la zona de ruptura y el tamaño del sismo.

“Cada ciclo es muy variable, pero lo que se ha venido presentado en el pasado es que ocurra cada 40 años, no exactos, pues puede haber un margen de cinco años más”, afirma el sismólogo del Ovsicori, quien siempre habla del tema para que el país y las autoridades estén preparadas y nos agarre el bombazo cruzados de brazos.