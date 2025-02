Mario Zamora rechaza críticas que hizo la Defensoría por trato a migrantes apenas llegaron al país

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, no acepta la denuncia que hizo la Defensoría de los Habitantes por los pecados que cometió el gobierno con los migrantes que envió Estados Unidos a su llegada a Costa Rica este jueves 20 de febrero.

“La valoración, hecha por el sistema de Naciones Unidas en relación al respeto a estándares de los derechos humanos difiere y contradice lo expuesto por la Defensoría de los Habitantes, entidad que solo se limitó a llegar al aeropuerto Juan Santamaría, estar dos horas y retirarse del lugar.

“Lamento que la Defensoría no haya hecho un acompañamiento activo de los migrantes al CATEM-Sur (en Corredores de Puntarenas) y hubiese presenciado la forma en que ingresaron, fueron valorados, se les explicó la situación. El viaje no concluyó en base 2. Las explicaciones que dice la Defensoría no se le dieron a las personas, sí se efectuaron en el CATEM-Sur”, asegura el ministro.

Asegura Zamora que el CATEM-Sur era el fin del viaje y que ahí hubo personal de Naciones Unidas, traductores y eso permitió a cada migrante comprender y entender la situación desde el punto de vista del derecho migratorio internacional.

Confirma el ministro que este viernes 21 de febrero, a las 8 a. m., iniciaron las entrevistas individuales porque no se podían hacer en el bus mientras eran transportados a Corredores, ni en medio de la pista del aeropuerto ya que son entrevistas de más de dos horas por persona y debían darse en condiciones que respeten el derecho de cada uno, según las normas internacionales.

El ministro Zamora recordó que el viaje de los migrantes no terminaba en el aeropuerto sino en el CATEM-Sur, en Corredores de Puntarenas. (JOHN DURAN/John Durán)

“No compartimos lo expuesto por la Defensoría y lamentamos que no hayan acompañado, como era su deber, en el trayecto al CATEM-Sur y haber podido confirmar lo que finalmente no se dieron cuenta”, lamentó el ministro Zamora.

