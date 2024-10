Marta Esquivel tiene una bronca más con la CCSS y es bien seria porque afecta a mucha gente

El Consejo Nacional de Juntas de Salud pegó el grito al cielo porque un fideicomiso que la Caja Costarricense de Seguro Social tiene con el BCR está a días de vencer.

Representantes del Consejo dicen que el fideicomiso se acaba el 23 de octubre y la Junta Directiva de la Caja no ha hecho por dónde extenderlo. Ellos aseguran que pareciera a Marta Esquivel, presidenta de la Caja, no le interesa el tema porque no les ha dado pelota y se niega a reunirse con ellos.

Marta Esquivel tiene que resolver otra bronca más de la CCSS. (John Durán)

Además, dicen que han pedido explicaciones a la Junta y específicamente a Esquivel, para ver cuál es el plan a seguir, pero no les dan respuesta.

El fideicomiso comprende 53 obras de infraestructura de 30 Áreas de Salud, por un costo estimado de inversión de $600.000.000,00 (seiscientos millones de dólares).

“Hacemos un llamado a la población para que esté atenta a la alerta que están levantando las Juntas de todo el país, principalmente a las comunidades que tienen proyectos en el fideicomiso.

Mucha gente teme que los proyectos queden sin llevarse a cabo. (Alonso Tenorio)

“Es urgente que la Junta Directiva de la Caja confirme si el Fideicomiso Inmobiliario CCSS / BCR continúa y, si no es así, que informe cuál es la solución para las comunidades que han luchado por años para que sus proyectos se concreten”, aseguraron.

La Teja envió a la Caja una consulta sobre el tema para conocer su posición, cuál es el plan sobre el fideicomiso, si pretenden y hay tiempo para extenderlo y qué pasaría con las obras en caso de que no dé la prórroga. Estamos a la espera de la respuesta de la institución.