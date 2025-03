Marvin Taylor: “Con una telenovela de los miércoles no vamos a competir en el mundo”

Marvin Taylor es el último de los cuatro precandidatos que entrevistamos en La Teja, previo a la elección interna del Partido Liberación Nacional (PLN), pero no por eso el menos interesante.

Marvin Taylor es economista y tiene gran experiencia a nivel internacional. (Lilly Arce)

Taylor sacó un doctorado en economía en Canadá y su currículum habla por sí solo: fue viceministro de Hacienda entre 1998 y el 2002 y tuvo importantes puestos en organismos internacionales como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, en el Banco Mundial y en el Banco Centroamericano de Integración Económica.

El economista demostró, en poco más de una hora de entrevista, que no solo maneja al dedillo la realidad nacional y la administración pública, sino que también ofrece interesantes propuestas a los grandes problemas que enfrenta el país.

Se ofende si lo comparan con Rodrigo Chaves o incluso las trayectorias de ambos y no oculta que es amigo de José María Figueres y que recibe consejos de Óscar Arias. Acá parte de la extensa conversación que tuvimos con él; la entrevista completa la puede ver dándole click AQUí.

-¿Cuánto tiempo vivió fuera de Costa Rica y en qué países?

He trabajado en todo todo el mundo, en África, en todos los “stan”, Afganistán, Pakistán, Uzbekistán; en las islas del Pacífico, en América Latina, en Europa del este, etcétera.

Estuve 16 años con el Banco Centroamericano, es una carrera de 35 años, pero una buena parte de eso es aquí en Centroamérica. Siempre en posiciones corporativas, por eso es que he tenido una cobertura global en el Banco Centroamericano.

Fui vicepresidente ejecutivo, economista jefe, contralor de la institución. Solo presidente ejecutivo no fui en el Banco Centroamericano y luego en el Banco Mundial trabajé en la Corporación Financiera Internacional y en la agencia multilateral de garantía, que son los brazos del Banco Mundial que trabajan con sector privado.

Respondiéndole a la junta directiva del Banco Mundial y en temas de transparencia y rendición de cuentas de estas instituciones y luego en el Banco Asiático.

Ahora pues vine del Banco Asiático de Inversión en infraestructura que es el segundo banco más grande del mundo, ahí era la autoridad de lucha anticorrupción y también dedicado a los temas de rendición de cuenta de la institución, respondiéndole a la junta directiva, no al presidente.

Marvin Taylor, precandidato del PLN (Cortesía Marvin Taylor/Cortesía Marvin Taylor)

-¿Por qué deja un puesto tan importante para meterse en política?

Yo soy producto de lo que yo llamo el sueño costarricense, que es que no importa de dónde venga usted, tiene la posibilidad de llegar adonde quiera y así fue conmigo.

Yo vengo de un hogar muy limitado, marginado en Limón, que continúa estando rezagada en el país, pero yo siento que ahora se nos está convirtiendo en la pesadilla costarricense, nos están fallando las instituciones, la inversión social ha decaído, la inseguridad es rampante, los muchachos en Limón están involucrados en el tema de drogas para generar un ingreso, que está cortando sus vidas.

Yo expliqué esto a la junta directiva del Banco Asiático, porque me hicieron la misma pregunta y francamente toda la la la junta directiva, los todos los indios, chinos, los europeos miembros de la junta directiva también se conmovieron con este este relato y la explicación de por qué decidí venirme para acá y dejar el banco.

Yo estoy aquí para devolverle a mi país un poquito de tanto que me ha dado.

-¿La inspiración de ser presidente fue suya, o alguien del PLN le dijo que se mandara?

Yo he sido la autoridad independiente de todos estos organismos que acabo de decir.

Yo en mi campo he jugado en Liga Premier y en primera clase. Usted puede comprender que siendo una autoridad independiente, siendo una autoridad internacional en este campo y estando involucrado el riesgo financiero de mi familia y demás, dejar una posición como esa, eso solo lo puede tomar uno como iniciativa propia. ¿Quién me va a convencer a mí de dejar un ingreso que jamás podría tener acá? Yo he tomado mi decisión de venir acá por las razones que acabo de decir, yo soy responsable único de lo que estoy haciendo acá.

Marvin Taylor, precandidato del PLN (Cortesía Marvin Taylor/Cortesía Marvin Taylor)

-Su perfil es similar al de Rodrigo Chaves, porque son economistas, trabajaron muchos años en el extranjero, ¿el ejemplo de él lo impulsó a usted a dar este paso?

No somos comparables en lo absoluto. El presidente ha sido un funcionario del Banco Mundial y su máxima posición fue director de un país.

Yo he sido funcionario ejecutivo de estas organizaciones a nivel superior, a nivel, como digo, corporativo, respondiéndole a las juntas directivas con una cobertura global en el Banco Mundial operando en el mundo entero, responsable del mundo entero con equipos multidisciplinarios en economía, en sociología.

Esa ha sido mi función en la institución, yo no he sido un funcionario específico dedicado a una tarea, ¿cómo va a ser eso mi elemento de inspiración? Yo tengo una historia particular viniendo de Limón, como lo acabo de explicar, ocupando estas posiciones, jugando en Liga Premier de Inglaterra, o en la Liga Española.

-¿Cómo califica el trabajo de Nogui Acosta y de Chaves en temas hacendarios?

No bien. Ellos han gozado del beneficio de una reforma fiscal que se hizo en el gobierno pasado.

Así es como funciona, la verdad es que es el ciclo fiscal del país. Yo he estado dos veces en gobierno. Por cierto, no mencioné eso, yo he estado la primera vez en seguridad pública. Yo fui director, el primer director del Instituto Superior de Estudios Policiales a la edad de 21 años y estuve en Hacienda, fui viceministro de Hacienda.

Recibimos una administración fiscal en pedazos y nosotros reconstruimos la base fiscal del país, la reforma fiscal más profunda y amplia que se ha realizado en las últimas décadas y se la entregamos al gobierno siguiente, al gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez y ellos gozaron ese beneficio, eso es lo que está pasando ahora.

Y lo que está ocurriendo es que yo anticipo que van a entregar una administración fiscal debilitada, ya lo estamos viendo, hay un ciclo del gasto en el país y el gasto se está disparando en este momento.

Es una administración que se ha beneficiado de una reforma fiscal que no hicieron ellos, que se hizo en la administración pasada y segundo, anticipo que van a entregar una administración debilitada.

Marvin Taylor, precandidato del PLN (Cortesía Marvin Taylor/Cortesía Marvin Taylor)

-¿Cómo haría entonces si considera que recibiría una administración debilitada?

Espero que no sea tan grave como la que recibimos en el 94, realmente catastrófica, pero va a haber que aplicarse a incrementar los ingresos, yo fui responsable de la gran reforma de la administración tributaria, de procesar la ley de ajuste tributario, la nueva ley de aduanas, la reforma de aduanas que condujo a un incremento significativo de los ingresos.

Hubo una una restricción significativa del gasto, pero esto es contrario a lo que está haciendo esta administración. Siempre privilegiamos el gasto social, siempre.

Asignaciones familiares recibió los ingresos que requería. La educación recibió, yo creo que es el porcentaje más alto que haya recibido.

Usted tiene que invertir ahora para obtener réditos en muchos años adelante, pero tiene que invertir.

-¿Cómo es su relación con José María Figueres?

Nos llevamos muy bien, creo que ese gobierno fue extraordinario, fue el gobierno que trajo Intel. Yo fui parte de esa gestión, mi responsabilidad eran las aduanas, asegurarme de que Intel pudiera procesar el ingreso y salida de su producto y introducimos los ebáis, la primera concesión del aeropuerto Daniel Oduber, fue un gobierno del cual me siento extraordinariamente orgulloso.

Igual tengo una extraordinaria relación con don Óscar Arias. Doña Laura fue también colega, miembro del gabinete nuestro. Yo tengo una excelente relación con los tres expresidentes.

-¿Ellos lo asesoran?

No, hablo con todos. Pues esto es un proceso complejo. Obviamente ellos son expertos y mal haría yo si no escuchara el consejo de expertos. Hay que escuchar el consejo de los que saben.

-¿Tendrían algún tipo de influencia en un eventual gobierno suyo?

Bueno, mi gobierno va a ser mi gobierno, así como fue el caso de ellos, el gobierno de ellos, fue el gobierno de ellos. Gobernar es el arte de escuchar también, no es lo que a usted le dé la gana, hay que escuchar a la gente, hay que escuchar al pueblo y hay que escuchar a los que saben.

Ahora, yo he venido hablando con una inmensa cantidad de expertos en diferentes campos, en educación, en salud, en geología para examinar los recursos en energía, etcétera. Hay que escuchar a los que saben y eso incluye a ellos y a muchos miembros del partido.

Marvin Taylor, precandidato del PLN (Cortesía Marvin Taylor/Cortesía Marvin Taylor)

-Pero, ¿usted es consciente del rechazo que hay por figuras como la de don José María? Así se vio en las últimas elecciones...

Una cosa es la gestión de gobierno y el gobierno no fue un gobierno controversial, al contrario, acabo de decir todas estas cosas que se hicieron, yo creo que ha sido uno de los gobiernos más destacados de las últimas décadas en el país.

-Entonces, ¿por qué cree que sigue teniendo tantos anticuerpos si usted dice que hizo tan buen gobierno?

Sí, porque lo que se está juzgando no es ese gobierno, son percepciones sobre las figuras en general, pero a mí me parece que no hemos podido ganar las últimas tres elecciones, eso no le ocurre solamente a don José María. Tenemos tres candidatos que no han podido ganar las elecciones. Hay un desencanto de la gente con el Partido Liberación Nacional y con los partidos en general.

El país ha venido eligiendo por lo que yo llamo por residuo, vota en contra de un candidato y queda el otro.

Tres veces ha hecho eso y en esta última elección es lo mismo, ¿cuál es el resultado? Pues que llega un candidato y un gobierno que no está preparado.

Cuando usted gana las elecciones está llamado a ejercer el poder, esto no es una empresa. Usted se acuerda que al principio de la gestión de gobierno no había leyes, no había nada listo para la Asamblea Legislativa. Yo he estado dos veces en gobierno, yo sé que así no se hace.

Usted empieza a gobernar antes del 8 de mayo, tiene todo listo para que la Asamblea empiece a trabajar en las leyes que son fundamentales, tiene sus decretos listos, tiene su equipo listo y genera inspiración hacia la nueva visión. Aquí todavía, a esta altura, seguimos viviendo con una telenovela de los miércoles.

La visión es para el próximo miércoles, no es la visión de 10 años, 20 años hacia adelante. Yo vengo del mundo, en Asia están viendo, planeando hacia adelante. Aquí estamos planeando a la telenovela de la próxima semana y la población se ha acostumbrado a eso, desgraciadamente.

Y como yo he venido diciendo, el mundo no nos está esperando, con una telenovela de los miércoles no vamos a sobrevivir o competir en el mundo. Así que yo creo que es importante que el país deje de improvisar.

Marvin Taylor, precandidato del PLN (Cortesía Marvin Taylor/Cortesía Marvin Taylor)

-Qué propone en el tema de seguridad?

Primero, hay que aumentar el número de efectivos para mejorar lo que se llama control territorial El número de efectivos que tenemos está por debajo del promedio de América Latina, que hay como 12.000 efectivos, tenemos un faltante como de 8.000 efectivos.

Control territorial, usted tiene que tener presencia. El presidente es responsable de eso, no es la Asamblea. No es el Poder Judicial. El presidente no está cumpliendo con su responsabilidad.

Número dos, entrenamiento de estos efectivos, número tres, equipa equipamiento comparable con los riesgos que están sufriendo.

Cuarto lugar, sistemas de inteligencia, no es a garrote tampoco como usted va a superar el problema.

Reforzamiento de los sistemas de inteligencia, creación e instalación de sistemas de videovigilancia en las comunidades.

Ya hay un cantón que introdujo esto acá como experiencia piloto, yo quiero extender eso en el resto de las comunidades. del país. Quinto, colaboración y trabajo con las comunidades. Eso no es un tema de las autoridades solamente, sino de las comunidades, la comunidad tiene que participar en el mejoramiento de la calidad de vida y de la seguridad del país.

Sexto, cooperación internacional, especialmente con los europeos. Aquí estoy hablando ya del tráfico transnacional. Hay colaboración con los Estados Unidos, pero hay poca colaboración con Europa que es el mercado al cual estas drogas están siendo dirigidas.

Finalmente, hay que poner en funcionamiento el Consejo Presidencial, el Consejo Superior de Seguridad que es presidido por el presidente que no es funcional en este momento, hay que incorporar las diferentes partes que tienen que ver con esto, ahí está el Banco Central, están los bancos, está el Ministerio de Hacienda por todo el movimiento de capital, está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de de Educación, es un tema multi institucional que tiene que verse con todas estas otras autoridades presidido por el presidente.

El presidente es el jefe supremo de la Fuerza Pública. No se vale que diga que yo no puedo hacer mi trabajo por la Asamblea o por el Poder Judicial. El responsable no tiene excusas y tiene que hacer lo que tiene que hacer para darnos seguridad a todos los costarricenses.

Marvin Taylor, precandidato del PLN (Cortesía Marvin Taylor/Cortesía Marvin Taylor)

-¿Qué le gustaría hacer a usted en el tema de infraestructura?

Está la ampliación de la carretera San Ramón, la ruta 32, eso es un adefesio de carretera. Una vez más no lo pudo resolver y al final para resolver se crearon estas cosas que no sé, le llaman rotondas.

Esa carretera debería tener una elevadísima prioridad, no por la población de limonense nada más, sino porque significa una arteria central para la producción del país. Ni eso pudieron ver. Es decir, hay una cantidad de obras que hay que hacer ya. Hay que entrarle al transporte, también no solamente la infraestructura, al transporte.

La organización del transporte es pésima acá y todavía seguimos pensando que San José es el centro, todos los buses vienen acá en un sistema radial. Eso ya no es así, hay centros centros poblacionales que necesitan comunicarse entre ellos.

Hay que pasar a un sistema, un diseño diferente, de columna vertebral como son los metros, que no son concéntricos, son de columnas vertebrales, con brazos que comunican diferentes centros poblacionales. Eso es lo que hay que hacer acá.

-¿Cómo resolver el problema de educación?

En primer lugar, me parece que el currículum debe ser completamente revisado, currículum de las escuelas y colegios, a eso me refiero.

Introducir un currículum STEM con énfasis en ciencia, tecnología, matemáticas, artes en todas las escuelas. Es crucial ya introducir el bilingüismo en todo el país.

Tenemos dos clases de estudiantes, dos clases de muchachos que están saliendo unos con una educación mucho mejor que otros, los de las escuelas privadas son bilingües, etcétera, están mejor capacitados, han cubierto un mejor currículum y pueden aspirar los puestos de de mayor nivel y de ingreso del país. Los de las escuelas públicas, no.

Todos tenemos que poder hablar inglés y poder aspirar a los puestos de mayor ingreso del país. No importa a cuál escuela usted vaya.

En adición, un compromiso de mejoramiento de la infraestructura.

Y esto quiere decir no solamente infraestructura física, ya me refería a esto de la vergüenza de tener escuelas, esto no parece ser Costa Rica, escuelas desahuciadas por el mismo Estado.

Compromiso de mejoramiento de la de la infraestructura educativa de manera que nuestros niños puedan estar en instalaciones decentes, que los estimulen a aprender, pero además la infraestructura de conectividad y eso es también un compromiso de avanzar en la conectividad con el mundo.

-¿Qué opina de las jornadas 4x3?

En otros países ya han venido introduciendo una jornada de menos número de horas y inclusive países latinoamericanos y yo creo que es hora de que nosotros consideremos esto.

Habrá que hablar con el sector privado de manera que examinemos el impacto de las cargas sociales, porque es menor número de horas, como lo han hecho otros países de manera gradual, Colombia, Chile.

Es una cosa que yo creo que ya debemos de empezar a considerar acá para mejorar la calidad de vida y la productividad del trabajador.

25/01/2025. Asamblea Nacional del PLN, Centro de Convenciones, Heredia. Fotografía: Lilly Arce. En la fotografía: Precandidatos: Marvin Taylor Dormond, Álvaro Ramos Chaves, Carolina Delgado, Enrique Castillo, Gilberth Jiménez Siles. (Lilly Arce/Lilly Arce)

-¿Se pueden salvar las pensiones?

Lo primero que quiero decir es que yo no estoy de acuerdo con incrementar la edad a los 70 años.

Hay que examinar las diferentes maneras para hacer sostenible el sistema, pero la edad no es una de esas, yo acabo de decir, esas son una de las posibilidades, no lo es para mí.

Nosotros hicimos en nuestro gobierno una gran reforma del sistema de pensiones, introdujimos también la pensión voluntaria para complementar la pensión obligatoria que hoy es un pilar fundamental en la vida de los costarricenses.

Hay que ver esto de manera integral, de nuevo examinar las diferentes maneras de hacer el sistema sostenible, porque lo que está ocurriendo en realidad es que el número de cotizantes está disminuyendo en proporción al número de pensionados, como resultado de que nuestra población se está envejeciendo.