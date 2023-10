Más de 200 transportistas ticos varados en fronteras de Honduras por falta de visa

El canciller de Honduras, Enrique Reina, sumó este jueves un nuevo capítulo a la bronca de visas con Costa Rica, al afirmar que su gobierno no quitará ese requisito a los transportistas ticos que necesiten entrar a dejar o recoger mercancías en suelo catracho.

Al menos 200 transportistas ticos están varados en las fronteras de Honduras. Imagen de archivo. (Alonso Tenorio)

De acuerdo con sus declaraciones, para el gobierno hondureño no existen ciudadanos de primera o segunda categoría, como para hacer una excepción al requisito de visa consular que definió para los ticos desde este martes, luego de que nuestro país lo hiciera primero.

“No podemos privilegiar a unos por transporte o comercio cuando se va en detrimento del resto de la población, por eso pedimos la solidaridad de todos los sectores”, expresó el canciller, como reacción al planteamiento de que al menos eximan de ese trámite a los transportistas ticos.

Y mientras el lío entre ambos países parece acrecentarse cada día más, lo cierto es que los transportistas nacionales son los que más sufren con la medida migratoria.

📌El canciller de la República, @EnriqueReinaHN, en relación al planteamiento de Costa Rica, de que Honduras exima a los transportistas de visas para ingresar al país, dijo en conferencia de prensa que, el gobierno de la presidenta @XiomaraCastroZ considera que no hay ciudadanos… pic.twitter.com/LlIWxL2vEs — Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) October 12, 2023

“Estamos sumamente preocupados. Tenemos transportistas costarricenses en los distintos puestos fronterizos de Honduras, con unidades sin poder ingresar a Honduras por no portar la visa”, contó Marjorie Lizano, presidenta de la Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios, CCTU.

Según Lizano, muchos de estos camiones vienen de Guatemala y El Salvador con mercancía hacia Costa Rica. “Esto es muy lamentable para la región y la facilitación del comercio”, detalló. La entidad reporta más de 200 transportistas nacionales varados.

Enrique Rueda, canciller de Honduras, rechazó la posibilidad de eximir de visa a los transportistas de carga ticos. (Tomada de redes sociales.)

“Los más lamentable aún es que Honduras no quieren reconocer la resolución de Migración de agosto que habla de exonerar a la subcategoría de conductor de medios de transporte. Los transportistas hondureños están ingresando aquí sin necesidad de la visa, pero Honduras dicen que esa regulación no aplica, que la regulación nueva no tiene excepciones”, explicó.