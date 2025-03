Más de 60 mil colegiales hacen exámenes del MEP que sí valen mucho para graduarse

A partir de las 8 de la mañana de este lunes 24 de marzo más de 60 mil estudiantes en su último año colegial arrancaron un examen del Ministerio de Educación (MEP) que sí vale para graduarse.

En total, son 60.397 estudiantes de último año de colegios académicos y técnicos del país quienes comenzaron la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica.

Más de 60 mil colegiales hacen exámenes del MEP que sí valen para graduarse. (Cortesía/Cortesía del MEP)

Son varios exámenes que van desde este lunes 24 al viernes 28 de marzo en el siguiente orden, por día: Estudios Sociales, Matemáticas, Español, Ciencias y finalizando con Educación Cívica. El MEP no les pone nota, pero si algún estudiante no hace estos exámenes, no podrá graduarse.

Explica el MEP que esta Prueba Nacional la hacen estudiantes de último año de 1.893 colegios públicos y privados, de los cuales 35.176 estudiantes son de centros educativos diurnos; 10.226 de nocturnos y 14.995 de técnicos, para un total de 60.397 colegiales.

Los exámenes iniciaron este 24 de marzo y se harán hasta el próximo viernes 28 de marzo. (Cortesía/Cortesía del MEP)

“Esta prueba busca determinar conocimientos y habilidades con el objetivo de identificar fortalezas y áreas de mejora, así como contar con una educación de mayor calidad.

“Además de tener un propósito diagnóstico, es a la vez un requisito obligatorio para la graduación, según el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes vigente”, confirma el MEP.

El MEP no le asigna una nota a las pruebas, pero el estudiante que no las haga no se podrá graduar porque son un requisito. (Cortesía/Cortesía del MEP)

Este año, en Liceo de Moravia el MEP hizo un acto simbólico de inicio de los exámenes. Ahí, 219 estudiantes de undécimo año compartieron con la viceministra Académica, Guiselle Alpízar Elizondo y Álvaro Artavia, director de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) así autoridades educativas de la zona.

En Liceo de Moravia el MEP hizo un acto simbólico de inicio de los exámenes. (Cortesía/Cortesía del MEP)

