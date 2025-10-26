Mascaradas y cimarronas asustaron y alegraron San José

Nuestros espantos costarricenses se dieron la gran divertida en el corazón de San José, este domingo 26 de octubre.
La Municipalidad de San José organizó el II Festival de Cimarronas y Mascaradas llamado “Nuestros Espantos” y fue todo un éxito.
Cimarronas y mascaradas de diferentes partes del país se adueñaron de la avenida 4 para asustar y alegrar a todos los presentes.
La tradicional música de las cimarronas fue acompañada por las también tradicionales máscaras que tanto nos representan como costarricenses.
La fiesta josefina comenzó a un costado de la iglesia La Merced, subió por toda la avenida 4 hasta pegar con la plazoleta de la iglesia La Soledad.
Hubo actos culturales, música en vivo y feria de emprendedores, además del desfile de cimarronas y mascaradas, hasta las 5 de la tarde.
