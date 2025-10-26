Nacional

Mascaradas y cimarronas asustaron y alegraron San José

El centro de San José se llenó de nuestros espantos en un desfile de alegría, diversión y espantos

Por Eduardo Vega

Nuestros espantos costarricenses se dieron la gran divertida en el corazón de San José, este domingo 26 de octubre.

La Municipalidad de San José organizó el II Festival de Cimarronas y Mascaradas llamado “Nuestros Espantos” y fue todo un éxito.

Sustos, alegría y diversión, provocaron las mascaradas que desfilaron en San José. (Municipalidad de San José/Cortesía)

Cimarronas y mascaradas de diferentes partes del país se adueñaron de la avenida 4 para asustar y alegrar a todos los presentes.

El II Festival de Cimarronas y Mascaradas “Nuestros Espantos” convocó a niños y adultos. (Municipalidad de San José/Cortesía)

La tradicional música de las cimarronas fue acompañada por las también tradicionales máscaras que tanto nos representan como costarricenses.

La avenida 4 se convirtió un bailongo de cimarronas y mascaradas muy tradicional. (Municipalidad de San José/Cortesía)

La fiesta josefina comenzó a un costado de la iglesia La Merced, subió por toda la avenida 4 hasta pegar con la plazoleta de la iglesia La Soledad.

Las familias compartieron con nuestros espantos y hasta se apuntaron a bailar. (Municipalidad de San José/Cortesía)

Hubo actos culturales, música en vivo y feria de emprendedores, además del desfile de cimarronas y mascaradas, hasta las 5 de la tarde.

Cimarronas y mascaradas tomaron San José
