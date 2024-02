Matrimonio de Heredia podrá cuidar su salud gracias a promo de La Teja con Münkel

Vecina de Heredia piensa compartir premio con su esposo (Cortesía)

Una fiel lectora de La Teja y su esposo se verán beneficiados gracias a que ella activó el código Teja de este jueves 15 de febrero y resultó ganadora de una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 103 mil colones) canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Margarita Salas Sánchez tiene muchos años de informarse con La Teja, hecho que le ha dejado llena de premios, porque ha ganado siete veces con nuestras promociones.

“Estoy toda contenta. Yo lo activo todos los días porque mi papá me lo dejó de herencia; para él todos los días era La Teja y el café, y me lo ha heredado. Ya él está descansando, pero yo me suscribí. Ya he ganado siete veces, son bendiciones”, contó emocionada.

Doña Margarita cambió sus anteojos hace menos de un año y a su esposo ya le toca un cambio, por lo que espera que la tarjeta de regalo le alcance para los dos o solo tengan que ajustar poco dinero para seguir cuidando sus ojos.

“Es importante, porque económicamente, esto está muy duro y esto es una salvada, yo siempre me he pagado a hacer los lentes gracias a La Teja. Es que a mí me gusta leerlo todo, me encantan las siete diferencias, los pasatiempos”, agregó.

La vecina de San Isidro de Heredia aseguró que seguirá participando porque sabe que es una persona con mucha suerte y sobre todo muy bendecida.