Andrea Leñero con una gran sonrisa y el corazón completamente abierto nos confesó: “Hoy me siento muy feliz de tener síndrome de Down”.

Habla de este 21 de marzo Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, fecha que la alegró desde que se levantó, nos aseguró.

Con Andrea compartimos unos cuantos minutos en el restaurante Burger King de San Pedro, ese que está diagonal a la fuente de la Hispanidad. Fueron pocos minutos porque había fila de medios de comunicación esperando para hablar con ella.

Andrea, José e Isaac (centro), enseñan las medias diferentes con diseños suyos. (Cortesía)

Muy orgullosa nos explicó que tiene dos trabajos, que los dos le encantan y que también, desde los cinco años, baila ballet.

“Trabajo todos los días en el Museo de los Niños, soy oficinista en Recursos Humanos. Me encanta mi trabajo, me encantan mis compañeros y quiero mucho a mis jefes”, explica.

Cuando tenía tres añitos comenzó a botar puertas, ya que fue la primera persona con síndrome de Down en ser asegurada por el Instituto Nacional de Seguros (INS), después de una batalla que pasó por la Sala IV, la cual obligó al INS a cambiar las normas que impedían la cobertura a personas con síndrome de Down.

Ese mismo año ganó el examen admisión a prekínder en el colegio Lincoln y se convirtió en la primera alumna con síndrome de Down en esa institución educativa, 16 años después de entrar a prekínder se graduó, es de la generación 2012 y es bilingüe.

“Bailo ballet desde los cinco años y eso también me hace muy feliz. La música clásica me encanta, también la actuación y cantar. Me alegra mucho este 21 de marzo porque compartimos con mucha gente”, dice Andrea con total seguridad.

Desde que tiene 5 años Andrea es bailarina de ballet. (Pablo Montiel)

“Porque somos iguales”

Andrea es parte de la Fundación Yo puedo ¿y vos?, la cual cumple 11 años de promover la inclusión educativa y laboral de personas con síndrome de Down, construyendo redes de apoyo que concientizan sobre sus capacidades y aporte a la sociedad.

Este año, la Fundación invita a todo el pueblo a participar activamente en la campaña: “Las llevamos diferentes porque somos iguales”, al comprar un par de medias de la colección 2023.

Son 21 diseños diferentes, todos creados por jóvenes con síndrome de Down que pusieron en ellas sus aficiones, deportes preferidos, sus juguetes, así como los instrumentos musicales que más les gusta, sus mascotas y su comida preferida, entre muchos otros motivos, por lo que las medias son realmente únicas y especiales, por ejemplo, Andrea diseñó unas con bailarinas de ballet.

La Asociación Síndrome de Down de Costa Rica nos reta a respetarnos todos por igual. (Cortesía)

“Es importante destacar que somos el primer país del mundo en el cual las medias son diseñadas por personas con síndrome de Down.

“El llevar las medias diferentes, pero iguales es una manifestación de apoyo, de comprender que todos los seres humanos tenemos las mismas oportunidades. Esto nos debe enorgullecer, por el gran aporte social con el que colaboramos”, comentó Johanna Castro, directora ejecutiva de la Fundación Yo puedo ¿y vos?

Las medias las puede encontrar en casi todos los Walmart, Palí, Maxi Palí, además, estarán disponibles en más de 150 puntos como tiendas de departamentos y librerías; y se pueden comprar en línea visitando www.textilesredpoint.com

El reto

La Asociación Síndrome de Down de Costa Rica, también aprovechó este 21 de marzo para recordar que una fecha que sirve como “punto de encuentro para familias y organizaciones, con el fin de promover cada vez con mayor fuerza, la visibilización de la población con síndrome de Down, validar sus derechos y mostrar las muchas capacidades y aportes que brinda esta población a la sociedad.

“Este 2023, bajo el lema “¡ATREVET21!” invitamos a cada persona, a asumir su responsabilidad en la construcción de la sociedad realmente inclusiva en la que queremos y merecemos todos vivir. Retamos a cada persona a atreverse a crear espacios de oportunidad para todos, a respetar las diferencias de cada persona y a la vez validar sus derechos, a enfocar nuestra mirada en las capacidades y aportes de cada individuo”, dice la Asociación.

La Ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, visitó la Escuela Especial de Liberia en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down. (Cortesía)

Educando

Calcetines diferentes, murales, mensajes con proyección a la comunidad y dinámicas como elaboración de pulseras significativas, así como mensajes en redes sociales y chats de padres y madres de familia, instruyendo sobre mitos y realidades en torno al tema del Síndrome de Down, son parte de las actividades que se desarrollaron este 21 de marzo en centros educativos del país para celebrar Día Mundial de la Persona con Síndrome de Down, explica el ministerio de Educación.

Bajo el lema de este año: “Con nosotros, no por nosotros”, los centros educativos del país se unieron, reflexionaron y disfrutaron de lo que forma parte de los aprendizajes para la vida.

“Esperamos que esas actividades se extiendan durante toda la semana, promoviendo cada vez más espacios inclusivos, escuelas y centros educativos para todas las personas”, expresó Danae Espinoza Villalobos, jefa de Apoyos Educativos del MEP.