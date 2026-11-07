Médico contó escalofriante experiencia paranormal que vivió en el Hospital Calderón Guardia

Un médico del Hospital Calderón Guardia relató que una visita de madrugada terminó convirtiéndose en una experiencia paranormal que todavía le provoca miedo.

El joven, identificado como Luis Andre, compartió la historia en TikTok. Según explicó, atendió una persona con datos de una paciente fallecida.

“Story time de la vez que me asustaron en una guardia en el Calde. Bueno, vean, yo soy médico, yo trabajo ahí en el Calderón”, comenzó su relato.

La señora tocó la puerta y comenzó a contarle su historia

Luis Andre relató un inquietante encuentro durante una guardia en el Hospital Calderón Guardia. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El profesional recordó que la visita comenzó como una consulta habitual. La mujer tocó la puerta y ambos conversaron sobre el motivo por el que había llegado al hospital.

“Llega una señora, toca la puerta, todo bien. Nos quedamos hablando”, contó.

Según el médico, ella le proporcionó su nombre y otros datos personales. Incluso aseguró que todavía conserva la información que recibió aquella madrugada.

“Me da todo el nombre, me da todos los datos”, manifestó. Más adelante añadió: “Ahí los tengo, por cierto, los tengo guardados”.

La visitante le comentó que había acudido durante los últimos días porque nadie la había atendido. Como aún no aparecía registrada para la consulta, le indicó que iría a Admisión, donde se ingresan los datos para que los pacientes aparezcan en el sistema.

LEA MÁS: Fantasmas y sombras de espanto: ¿Qué pasa de noche cuando cierra el Mall San Pedro?

El joven se quedó esperando su regreso.

Luis Andre relató que transcurrieron entre 30 y 40 minutos sin que la señora regresara al consultorio. La demora le llamó la atención y decidió salir a buscarla.

“La voy a buscar, no la veo por ningún lado”, aseguró.

Al principio consideró que simplemente se había marchado. Sin embargo, como tenía su nombre y su número de identificación, decidió consultar el expediente.

Según su testimonio, esa búsqueda cambió por completo la manera en que recordaría el encuentro.

El dato que encontró cerca de las 3:40 de la mañana

El médico afirmó que, al ingresar los datos, encontró que la persona identificada en el expediente había fallecido dos años antes en el Calderón Guardia.

“Ustedes pueden creer que esa señora falleció hace dos años, en el Calderón. Yo me quedé en silencio, eran como las 3 y 40 de la mañana, yo me quedé en silencio y dije: ‘No puede ser’”, expresó.

El joven contó que siguió revisando las anotaciones médicas y que encontró información relacionada con lo que la mujer acababa de relatarle.

Su desconcierto, según dijo, aumentó porque no conocía a la persona cuya información estaba consultando.

“Yo juro que no la conocía, o sea, en la vida la vi”, aseguró.

Andre sostuvo que revisó el expediente y relacionó las anotaciones con aquella conversación. Al finalizar, describió lo ocurrido como una experiencia de vida “tan interesante” y explicó que quería compartir esa anécdota de sus guardias.

La historia generó cientos de comentarios.