“Costarricenses y no costarricenses, estén alerta. No se confíen de la higiene de las demás personas, protéjanse mucho. Lávense las manos cada vez que puedan, guarden la distancia social de 1.8 metros y recuerden que no están solos. La Caja está con ustedes y en este momento de la historia todos tenemos responsabilidades, la nuestra es vigilar su bienestar y la des ustedes es activar el escudo de protección conta covid-19”, aseguraron.