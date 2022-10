Mega-yate de 165 mil millones de colones llegó a Quepos

El Scenic Eclipse, el primer crucero seis estrellas del mundo, considerado de súper lujo y que trae abordo dos helicópteros y un submarino de expedición, inauguró este jueves la temporada de cruceros de lujo y expedición en Quepos.

El mega-yate, de 168 metros de largo por 21.5 de ancho, incorpora las últimas novedades en diseño y tecnología naval para la exploración de entornos extremos, como las costas ártica y antártica o los fondos marinos.

El buque, de 17.000 toneladas, tuvo un costo estimado de 250 millones de dólares (unos 165 mil millones de colones) y su viaje inaugural fue en agosto de 2018.

Mega-yate de $250 millones ancló en Quepos por el inicio de la temporada de cruceros de expedición y lujo (Cortesía ICT)

“Los cruceristas que viajan en barcos de lujo y expedición se quedan más tiempo en el país y los turistas suelen ser profesionales o empresarios con un alto poder adquisitivo, con un ingreso anual de entre US $80 mil (unos 52 millones de colones)y US $120 mil (79 millones de colones), con un gasto promedio por pasajero de US $3,000 (casi dos millones de colones), es por ello que Costa Rica está enfocando estrategias de atracción en este tipo de embarcaciones para que permanezcan por más tiempo en el territorio nacional, generando de esta forma el impulso económico al sector turismo y a las ciudades puerto”, mencionó Gustavo Alvarado, director de Gestión Turística del Instituto Costarricense de Turismo.

El Scenic Eclipse, de la compañía Scenic Luxury Cruises, con bandera de Bahamas, visita en sus recorridos más de 70 puertos, entre los que se incluyen lugares declarados Patrimonio Mundial de la Unesco e itinerarios por la Antártida, el Ártico, el Caribe y América del Sur.

El diseño de este buque se vio sometido a los exigentes necesidades para enfrentar las más duras condiciones de tormentas, temperaturas extremas, grandes olas o presencia de hielo.