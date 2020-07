“Es complicado estar en la casa y pensar en los papás. Estoy en mi cuarto y no se puede compartir nada. Cuando voy al baño se hace una desinfección. También pienso en los compañeros. Del Ministerio (de Salud) me llamaron el lunes y me dijeron que estuviera tranquilo, que no me iba a morir y me dieron un número para que llamara por si me sentía mal”.