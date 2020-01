Don Leslye envió un comunicado en el cual asegura que como estaban llegando pocos chiquitos al comedor, consideró importante hacer el video, que no usó colores políticos ni habló de su intención de ser alcalde, que hizo el video en condición de director y no de candidato, por eso no publicó ese video en sus redes sociales políticas, solo en un grupo de WhatsApp de empleados de la escuela y que ya anteriormente había hecho este tipo de videos.