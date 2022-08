MEP no dejará desfilar a bandas comunales el Día de la Independencia

Costa Rica celebrará el próximo 15 de setiembre sus 201 años de Independencia y para eso habrá desfiles de escuelas y colegios en todo el país, eso sí, el ministerio de Educación (MEP) tomó la decisión de dejar por fuera de toda celebración a las bandas comunales.

Con mucho dolor, estas bandas comunales nos han comentado que les están cerrando las puertas a miles de jóvenes de escuelas y colegios que encontraron en una banda comunal el espacio que tal vez no tuvieron en su propio centro educativo, y que están esperando con tremenda ilusión los desfiles del 15 de setiembre.

Estos son los muchachillos de la Banda Comunal de Coronado, muchos están en escuelas y colegios. (Cortesía)

“¡Todavía no termino de creer la noticia! Nos están pegando un golpe durísimo a las bandas comunales, que ya tenemos muchos meses ensayando para el 15 de setiembre. Los desfiles del 15 de setiembre son para que todo el país disfrute, celebre, desfile... ¡No entendemos cómo el MEP nos cierra la puerta!”.

“Las bandas comunales sabemos que siempre nos ponen al final, primero escuelas y colegios. Siempre nos acomodamos y agradecemos el espacio, aunque sea al puro final. No entiendo qué hicimos que le molestó tanto al MEP para quitarnos”, comenta con mucho dolor don José Gerardo Zúñiga Chacón, de la Banda Comunal de Vásquez de Coronado.

La Banda de Coronado participa en los desfiles patrios desde el 2016. “Nuestra banda viene ensayando hace muchas semanas, para hacer una presentación bien típica. Solo hay un día para celebrar a la Patria y es muy duro que nos dejen por fuera a los 65 muchachos de escuelas y colegios que están tan ilusionados”.

Los de la Banda Comunal de Coronado llevan ya su rato ensayando para el 15 de setiembre en el CTP de Coronado. (Cortesía)

“Nos invitaron a celebrar las Fiestas Patrias de Ciudad de Panamá del 1 al 7 de noviembre, por eso pensamos mostrar nuestro material musical el 15 de setiembre. Estamos muy golpeados. Ya incluso habíamos mandado a hacer los trajes... ¿Ahora qué les digo a los muchachos? Siento que la ministra de Educación (Katharina Müller) está siendo mal asesorada, porque en las celebraciones de la Independencia debe participar todo el pueblo”, agregó don José.

La agrupación “Bandas Zona Norte CR”, asegura que el MEP le cierra las puertas a las bandas comunales, amparado en el decreto llamado: “Regulación General para la Realización de celebraciones Patrias (actos cívicos y desfiles) de los Centros Educativos Públicos del ministerio de Educación Pública Nº 32609″.

“Basados en este decreto, la comisión cívica de los circuitos escolares 03 y 14 de Ciudad Quesada le niega la posibilidad a las bandas comunales de participar en las fiestas patrias del 15 de setiembre”.

Los muchachos de la Banda Comunal de San Sebastián todavía se ilusionan con desfilar. (Cortesía)

“Este decreto limita la participación del 15 de setiembre específicamente a bandas institucionales. De esta manera se le quita el derecho a muchos estudiantes que son parte de bandas comunales debido a que en sus instituciones no tienen banda de marcha. ¿De cuándo acá las celebraciones patrias excluyen? ¿Dónde está la inclusión y el derecho a participar de la celebración más importante a nivel país?”, cuestiona la agrupación.

Adrián Alvarado, joven fundador de la banda comunal de San Sebastián, en San José, también está muy golpeado por la decisión del Mep. “Venimos ensayando hace mucho, ya mandamos a hacer los trajes y recibo llamadas todos los días de los muchachos, quienes me preguntan si vamos a desfilar o no. No he tenido corazón para decirles que el MEP nos cerró la puerta, estoy esperando que recapaciten”.

“Muchos de nuestros muchachos (35 en total) están en una escuela o un colegio y desde hace mucho vienen alegres porque ya casi llegan los desfiles. No es justo que me los dejen por fuera”, comentó don Adrián.

Ignacio Piedra, de la Banda 506, que es una banda comunal en San Carlos, le dijo a radio Santa Clara, que le cerraron la puerta del desfile diurno del MEP en esa comunidad.

Don Ignacio explicó que ellos enviaron una nota a la Comisión Cívica del MEP, de la cual recibieron respuesta este miércoles 17 de agosto, en la que le dijeron que el desfile iba a estar dirigido únicamente a las instituciones del MEP.

La Banda Comunal de San Sebastián seguirá ensayando para el 15 de setiembre, tienen mucha esperanza de que les digan que sí. (Cortesía)

“Nosotros, como bandas comunales, lo que pedimos es que nos dejen participar en la celebración más importante del país, que es la celebración de la Independencia”.

“Creemos que no es solo una celebración del Ministerio, sino que es una celebración a nivel nacional, donde todos tienen derecho a participar; estamos de acuerdo en que existan lineamientos que se deban de cumplir, pero la parte de excluirnos, sin mucho detalle, sin mucha justificación, simplemente decirnos que no basándose en una circular que expresamente no lo dice, pues nos deja muy mal parados”, le dijo Piedra a Radio Santa Clara.

Consultamos al MEP sobre el tema, sin embargo, no recibimos respuesta a pesar de que el departamento de prensa nos confirmó que ya estaban buscando a alguien que nos atendiera.