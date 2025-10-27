MEP suspende lecciones en zonas del sur por afectaciones de huracán Melissa

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció la suspensión de lecciones en varios centros educativos de las Direcciones Regionales de Coto y Grande de Térraba, tras las fuertes lluvias registradas este fin de semana por la influencia indirecta del huracán Melissa.

Según informó la institución, la medida regirá los días lunes 27 y martes 28 de octubre del 2025, con el objetivo de proteger la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo ante inundaciones, deslizamientos y problemas de acceso terrestre y marítimo.

El MEP suspendió lecciones en Coto y Grande de Térraba por efectos del huracán Melissa. (Fines ilustrativos) (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Centros educativos afectados

En la Dirección Regional Grande de Térraba, los centros más impactados pertenecen a los Circuitos 06 y 08, entre ellos: Vista Térraba, Los Mogos, Ajuntaderas, La Hacienda, Miramar, San Josecito, Sierpe, Drake, Rancho Quemado, Almirante, El Campo, Rincón, Bahía Drake y Boca Sierpe, entre otros.

Por su parte, en la Dirección Regional de Coto, se suspenderán clases en instituciones del Circuito 03, incluyendo el CTP Puerto Jiménez, Colegio Académico La Palma, CINDEA Puerto Jiménez, y escuelas como La Amapola, Río Oro, La Balsa, Boca Gallardo, Dos Brazos del Río Tigre y Cañaza.

Reprogramación de pruebas y vigilancia constante

El MEP también informó que los colegios académicos de estos circuitos, que tenían pruebas estandarizadas programadas del 27 al 31 de octubre, deberán reprogramarlas para la semana del 10 al 14 de noviembre del 2025, a fin de garantizar su correcta aplicación.

Varias escuelas y colegios del sur del país permanecen cerrados debido a inundaciones y deslizamientos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La decisión se tomó en coordinación con los comités locales y municipales de emergencia, que han mantenido monitoreo constante de la situación en las zonas afectadas.

De persistir las condiciones climáticas adversas, la lista de centros educativos con suspensión se actualizará diariamente. El MEP solicitó a supervisores y directores comunicar la medida a padres de familia, estudiantes y personal docente lo antes posible.

Nota realizada con ayuda de IA