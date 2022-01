Meten salacuartazo para que el curso lectivo 2022 no inicie el 17 de febrero

El abogado, periodista y escritor Francisco Herrera, presentó este viernes 7 de enero, a eso de la 1:30 de la tarde, un recurso de amparo ante la Sala Cuarta con el objetivo de frenar el inicio de clases el próximo 17 de febrero, pide que arranque hasta que se garantice seguridad a los estudiantes.

Él considera que el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud no están haciendo bien su tarea, por lo cual no pueden garantizar que los estudiantes volverán a las aulas totalmente seguros de que no se contagiarán de covid-19.

El abogado Francisco Herrera pide que el curso inicie cuando haya seguridad para los estudiantes. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

“Las autoridades de Educación y Salud están tirando a nuestros hijos directamente a las garras de ómicron. No es posible que se vaya a arrancar el curso lectivo 2022 solo por un capricho del Ministerio de Educación.

“Entiendo muy bien que no hay un 100% de seguridad en cero contagios, pero también entiendo, sin ser doctor, que en las últimas tres semanas los contagios se han disparado tremendamente, que ómicron ya está en el país y es muy contagioso. En esa realidad quieren que vuelvan los estudiantes a las aulas… eso no puede ser”, explica el abogado.

Lo que pide don Francisco en su salacuartazo es que, tanto el MEP como el Ministerio de Salud, hagan estudios profundos para confirmar que es seguro que los estudiantes vuelvan a las clases presenciales, porque actualmente, considera el abogado, están obligando que regresen sin haber hecho los estudios epidemiológicos correspondientes.