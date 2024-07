Microempresaria: “Todavía en los bancos cuesta que nos presten para crecer”

“Artesanías de mi tierra” es nombre del emprendimiento, la microempresita de doña Suhaila Camacho Morales. Las cositas que vende las hacen ella y algunos familiares. Es una Pyme (pequeña empresa) que se dedica a hacer recuerdos con identidad costarricense, hechos 100% con materiales reciclados.

La microempresita es alajuelense, tiene nueve colecciones, todas reconocidas con el sello “Costa Rica Artesanal” que otorga el ministerio de Economía (MEIC).

“Emprender es un sueño hecho realidad. Siempre quise tener algo propio porque nunca me gustó trabajar para nadie, me sentía limitada en la inteligencia. Estudié arte y he logrado aplicarlo a mi emprendimiento”, nos cuenta doña Suhaila.

Sobre lo que es emprender para ella, nos cuenta que ama lo que hace, pero para crecer le ha tocado difícil.

“En Costa Rica, lamentablemente todavía en los bancos cuesta que nos presten para crecer. Cuesta mucho, ponen muchas trabas cuando uno busca financiamiento. Por ser mujer, los bancos te vuelven a ver con aquellos ojos de ¿será capaz? ¿podrá pagar? o ¿podrá con la responsabilidad? Siempre hay trabas.

La microempresaria, Suhaila Camacho Morales, la pulsea bonito y duro para salir adelante con su negocito. (Cortesía)

“Soy muy perseverante, en ocasiones hasta terca, algo que me ha hecho avanzar porque me pongo metas y hasta que no las logre no estoy en paz. He cumplido muchas metas y tengo muchas más como concentrarme en exportar y representar al país como artesana en el extranjero”, reconoce.

380 mil microempresarios

Doña Suhaila no es la única, como ella hay en el país hay 380.614 microempresarios de los cuales 261.151 son hombres y 119.463 son mujeres, según la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

De las casi 120 mil mujeres microempresarias la mitad son jefas de hogar. En el caso de los hombres, de los más de 261 mil, el 60% son jefes de hogar.

Explica el INEC que en el sector agropecuario los hombres lideran esas pequeñas empresitas en un 16,6%, en el caso de las mujeres un 3,0%. En la Industria la presencia femenina sube al 17,4%; también la del hombre al 20,3%.

En el comercio aumentan las mujeres al 26,3% y los hombres bajan al 17,3% y es en el sector de los servicios donde la mujer lidera con el 53,2% mientras el hombre tiene presencia en el 45,8%.

¿Motivos para iniciar una microempresa? Los hombres, en menor cantidad que las mujeres hablan de necesidad; pero más hombres que mujeres aseguran que aprovechó una oportunidad o por tradición familiar.

¿Qué ocupan esas microempresas para crecer? Más hombres reconocen la necesidad de más préstamos a la microempresa y aumento en el número de trabajadores. Las mujeres tienen una respuesta especial para aumentar su crecimiento: más opciones de cuido (de los hijos).