Miembro del sindicato de policías: “Estamos abriéndole las puertas a la corrupción”

Aquellos trabajadores que se ganarán el arroz y los frijoles con el Estado, como choferes, secretarias, embajadores, docentes, policías, enfermeras, serán algunos de los más afectados por la entrada en vigencia, este 10 de marzo, de la nueva Ley Marco de Empleo Público, ya que el Poder Ejecutivo aplicará un sistema de salario global transitorio a todos los empleados nuevos que contrate.

Ley Marco Empleo Público (Cortesía)

En el caso de los servidores públicos en funciones policiales, tales como policía penitenciaria, de tránsito, fiscal, guardacostas y de migración, entre otras, tendrán un salario únicamente válido para los nuevos contratados de 352.000 colones mensuales, una cifra que ha despertado el descontento.

La Teja logró hablar con Edenia Chaves González, secretaría de acta del sindicato Unión Nacional de Policías, quien además labora como sargento en Cartago y es abogada, para preguntarle sobre este tema.

Ella señaló que no está de acuerdo de que los cuerpos policiales estén agregados en un mismo rubro, como si fueran cualquier ente público.

Abre la puerta a la corrupción

Según Chaves esta nueva normativa abre la puerta a que más policías estén tentados a caer en manos de la corrupción debido a la necesidad económica o bien desencante a los ciudadanos que deseen formar parte de los cuerpos policiales del país, debido a los bajos salarios.

13/01/2023 Operativo Policia en bellavista Puntarenas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Estamos abriéndole las puertas a la corrupción porque estamos poniendo al policía en un peligro y no solo al policía, sino a muchos funcionarios. Esto es un tema que se está llevando a nivel macro, estamos tocando los salarios de las personas de una forma nefasta, creo que esta Ley Marco de Empleo Público se hizo a la carrera sin importarles el resto”, señaló Chaves.

Una burla para los cuerpos oficiales

Según Chaves con esta ley, el país va en retroceso, porque en lugar de mejorar las condiciones para los funcionarios públicos, sucede todo lo contrario, y representa, según ella, una burla para los cuerpos policiales del país.

“Para mí es una burla, porque yo que soy una simple licenciada en derechos la leo y me pregunto dónde está entonces la inteligencia burocrática de estas personas y toda la formación académica por la que pasaron, les quedó grandísima la Ley Marco Empleo Público, porque no tuvieron ni siquiera la decencia de sentarse para ver a detalle cada uno de los sectores, y en especial con los cuerpos policiales porque seguro ni saben el proceso que conlleva lograr subir de rango”, cuestionó.

Chaves, hizo énfasis en que ahora los altos puestos policiales correrán el riesgo de ser entregados a personas menos preparadas, debido a que un oficial que contraten bajo esta normativa con dos o tres años de formación podría optar por ese puesto, ya que el salario sería 100 mil colones más y un oficial con más años no va a querer aplicar porque el salario sigue siendo bajo.

Accidente en Ojochal de Osa deja tres fallecidos. (Policía de Tránsito para LN )

“Por ejemplo, un alfa que tenía pretensiones de llegar a ser comandante o director de la Fuerza Pública ya no lo va a hacer, ahí se va a quedar, porque va a decir que no va a asumir la dirección de la Fuerza pública por un salario inferior al que gana actualmente, entonces si queremos que la delincuencia en el país merme debemos de darle un fortalecimiento a nuestras fuerzas policiales”.

Violenta la constitución

De acuerdo con la sindicalista, esta Ley viene a desmejorar gravemente las garantías de los cuerpos policiales y principalmente a afectar el tema económico, teniendo claro que las situaciones económicas que pasan los cuerpos policiales son muy fuertes.

“Con esto están violentando un artículo demasiado fundamental en la Constitución, se están trayendo abajo la Ley General de Policía, 7410, no solo esto, están pasando por encima de algo tan valioso para nosotros como ha sido la Ley General de Administración Pública, entonces, cómo es posible que simple y sencilla digan que los cuerpos policiales también y que no somos exclusivos ni excluyentes, o sea no somos exclusivos y no somos excluyentes, entonces quién más realiza las funciones que nosotros realizamos”, cuestionó Chaves.