Migración en intensa campaña para que extranjeros adelanten solicitudes de refugio

Con el fin de lograr que se adelanten la mayor cantidad de citas para pedir refugio por primera vez en el país, renovar el carné de solicitantes de refugio o permisos laborales que estén vencidos, la Unidad de Refugio de la Dirección de General de Migración y Extranjería arrancó este mes con una campaña para acelerar los procesos.

Allan Rodríguez Vargas, jefe de la Unidad de Refugio, explica que la campaña es para las personas que ya hicieron su trámite comunicándose con el centro de llamadas de Migración.

De las 7.086 solicitudes de refugio que recibieron a abril de este año, 5.226 eran de nicaragüenses. Más del 85% de quienes solicitan refugio en Costa Rica son del vecino país del norte.

“Es para todos aquellos extranjeros que ya tienen una solicitud hecha, que manifestaron su deseo de solicitar refugio. La campaña es porque consideramos que tenemos una fila de unas 20 mil personas esperando la fecha de su cita.

“Según los reportes, estábamos dando esas citas para noviembre y diciembre, pero eso es muy lejano, por eso queremos reducir el tiempo de espera de una cita a menos de un mes. Necesitamos mejorar los tiempos de respuesta”, explica Rodríguez.

La campaña incluye más personal

Normalmente se trabaja lunes a viernes7 a. m. a 3 p. m., pero gracias a este esfuerzo ahora se atenderá de 7 a.m. a 6 p.m.

“Es importante que los extranjeros tengan al día su carné de solicitantes de refugio porque les sirve como permiso de trabajo y muchas empresas no permiten que trabajen si ese documento no está al día”.

“Este esfuerzo también incluye que hagamos la mayor cantidad posible de llamadas a las personas que sacaron la cita para, de ser posible, adelantárselas, pero como es una población que cambia constantemente de número de teléfono, nos ha costado. Hacemos 500 llamadas diarias, pero solo como con 100 logramos el objetivo”, agregó Rodríguez.

A la Unidad de Refugio le ha tocado ponerle bonito, porque de 1.890 solicitudes hechas en mayo, pasaron a 4.878 en junio y a 5.760 en julio, por lo que atienden a más de 200 personas por día.

“Si la persona llega a renovar el carné de solicitante de refugio y su trámite sigue pendiente, se le renovará el carné por dos años, eso da tranquilidad para hacer trámites en instituciones y para trabajar.

“Si al extranjero se le da una respuesta negativa a su solicitud de refugio, tiene tres días para meter una apelación, la cual puede hacer incluso en una hoja con su puño y letra, no necesita pagar un abogado”, recuerda Rodríguez.

Detalles

La campaña atenderá a las personas que soliciten el adelanto de cita en el edificio de La Uruca y si, por ejemplo, una persona tiene cita en la sede de La Uruca para solicitar refugio por primera vez o para renovar su documento, programada cualquier día de agosto, deberá llamar al 1311 o escribir al correo reprogramacioncitasrefugio@migracion.go.cr para que se le reasigne su cita en una fecha más cercana.

Si usted tiene cita en la sede de Upala programada para finales de agosto, también puede solicitar el adelanto de su cita por los mismos medios. Eso sí, tome en cuenta que tendrá que asistir a la nueva cita en la sede de La Uruca.

Si no le llamaron para adelantar su cita, y no hizo ningún cambio en su cita, deberá presentarse la fecha y hora que tiene en la cita original.

Si usted tiene una cita ya programada, digamos que, para los primeros días de setiembre, y no quiere que se la reprogramen, no hay problema, esa cita sigue siendo válida porque usted no realizó el trámite de cambio de fecha.

Migración aclara que por ningún motivo se atenderán solicitudes de reprogramación presentadas por vías diferentes a las oficiales, también insisten en que todo este trámite es gratuito.