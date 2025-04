Migrante de Kazajistán que está en el CATEM teme que le hagan daño a lo que más ama en la vida

Un migrante de Kazajistán, que está en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), contó que vive con un gran temor de que le hagan daño a lo que más ama en la vida: su familia.

Él conversó con La Teja y dijo que desde que lo sacaron de Estados Unidos junto con sus seres queridos está viviendo una pesadilla.

Un migrante de Kazajistán tiene miedo que de que lo maten si vuelve a su país. (John Durán)

“En Costa Rica nos tratan bien en cuanto a alimentación, nos dan ropa, champú, refresco, todo lo que necesitamos. Además, si un hijo se nos enferma, hay medicamentos, pero soy de Kazajistán y no puedo regresar a mi país.

“Me matarían y no sé qué le harían a mi esposa y a mi hijo cuando yo muera. Cuando estábamos en Estados Unidos, nos dijeron que nos enviarían aquí para que tuviéramos un juicio justo. Fuimos traídos a Costa Rica sin nuestro consentimiento, no me pidieron una entrevista, no nos preguntaron nada”, relató el extranjero.

El hombre tiene miedo de que le hagan daño a sus seres queridos (Fines ilustrativos) (John Durán)

El temor del hombre se debe a que, en teoría, tanto él como los demás migrantes enviados por Estados Unidos, deben retornar a sus países de origen.

Ante el miedo de este hombre y también de otro montón de extranjeros, Migración asegura que no obligarán a nadie a ir a un país que no quieran, así que les dan las opciones de solicitar ir a un tercer país o también solicitar refugio o asilo político, pero al momento ninguno de los migrantes han llenado ninguna de esas dos solicitudes, solo han expresado de forma verbal su intención de hacerlo.