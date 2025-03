Migrante deportado por Estados Unidos que está en Costa Rica dice que lo pueden matar si regresa a su país

Algunos de los migrantes deportados por Estados Unidos que están en Costa Rica, aseguran que no pueden regresar a sus países de origen porque los podrían matar.

En una nota publicada por el medio de comunicación DW Español, varios de los extranjeros que están retenidos en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), en la zona sur del país, dieron sus testimonios y dijeron cosas que preocupan muchísimo.

Varios migrantes contaron el miedo que sienten de volver a sus países de origen. (Alonso Tenorio)

Uno de los relatos es el de un hombre que está en el centro con su esposa y su pequeña hija. Ellos cuentan que huyeron del régimen talibán, en Afganistán, llenos de esperanza, y que cuando estaban en Estados Unidos los detuvieron y todo se convirtió en una pesadilla.

Les pidieron que firmaran un documento en inglés, que no entendían bien, para sacarlos del país norteamericano, pero ellos se negaron.

“Después de 18 días, el oficial estadounidense nos dijo que íbamos a ser deportados a Costa Rica, nos dijo que teníamos que firmar este papel, pero nosotros no firmamos ningún papel.

“Nosotros no podemos regresar a nuestro país porque no estamos seguros en Afganistán y por eso no podemos volver, se lo dijimos al ministro de Costa Rica”, dijo el migrante a DW Español.

Mario Zamora dice que a nadie se le obligará a volver a su país. (Cortesía)

Una situación similar vive un iraní, él dice que tampoco puede regresar a su país natal y por eso está muy preocupado.

“No puedo volver a Irán, si regresamos nos van a meter en la cárcel durante mucho tiempo, tal vez incluso vamos a ser ejecutados, voy a perder familiares e hijos”, expresó.

Uno de los migrantes dice que los trataron como criminales

Otro de los testimonios que muestra el reportaje es el de un hombre de Azerbaiyán que asegura que en Estados Unidos los trataron como si fueran criminales, incluso dice que le quitaron el pasaporte.

“Nos ataron los pies y las manos con grilletes y nos deportaron aquí ilegalmente. No creo que se haya entregado ningún papel, ya había preguntado por qué no nos entregaron ningún documento de deportación, nos dijeron que no nos entregaría ningún documento y que no había ningún documento. Después de eso nos trajeron aquí”, narró.

Los extranjeros le han dicho al ministro de Seguridad las preocupaciones que tienen. (Cortesía)

La Teja consultó al ministro de Seguridad, Mario Zamora, sobre el tema, ya que en la nota los extranjeros dicen que ya le han comentado al jerarca sus preocupaciones y él dijo que todas han sido tomadas en cuenta.

“Han manifestado distintos argumentos para no regresar a sus países de origen, por lo que no serán enviados a esos países, por supuesto. Pero de igual manera han manifestado interés en terceros países donde tienen familiares y algunos ya han salido hacia esos terceros países y otros esperan la anuencia para su viaje.

“La OIM no enviará a ninguna persona a un país al que no desea ir y nosotros tampoco, de ahí la opción de un tercer país, algo que muchos quieren y se está a la espera de que esos terceros países den su anuencia de viaje. Naciones Unidas y OIM son los garantes para el cumplimiento de estos supuestos de no enviar a un país al que no quieren ir, en virtud de tales preocupaciones”, manifestó el ministro.