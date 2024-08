Miles se unieron en una sola voz por la educación pública: “Marcho por mis estudiantes”

La marcha en defensa de la educación pública comenzó pasadas las 9 de la mañana. Alonso Tenorio.

Una docente de San Carlos, con 29 años de trayectoria teme que la calidad de la educación del país siga en picada y por eso, no lo pensó dos veces para llegar hasta San José para marchar en defensa de la educación pública.

La docente, quien pidió no ser identificada, fue una de las miles de participantes a la marcha que organizaron universidades públicas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, para reclamar al presidente Rodrigo Chaves y a sus ministros por las propuestas de recortes en los presupuestos para educación.

Esta es la primera gran manifestación que se organiza para cuestionar decisiones del gabinete de Chaves. Para los manifestantes, las disminuciones en los presupuestos para esta área clave del desarrollo del país provocaría más desigualdad.

Pasadas las 9 de la mañana, los participantes abarrotaron las principales calles josefinas, en donde le piden al Gobierno que detenga los recortes en el presupuesto para el Ministerio de Educación y las universidades.

La señora, quien recorrió la avenida Segunda este miércoles aseguró que ella no marchó por su salario, sino por sus estudiantes, porque merecen recibir lecciones en condiciones dignas.

“En todas las instituciones hay problemas de infraestructura, en donde yo trabajo hace demasiado calor y no podemos tener un ventilador o aire acondicionado, el sudor le chorrea a los estudiantes en la cara y aún así reciben sus clases.

“Al no haber recursos, muchas veces tenemos que ayudar a los alumnos con uniformes, con el transporte, porque algunos tardan dos horas para llegar a clases, se mojan y me duele ver que se está cayendo nuestro país, hoy no marcho por mí, marcho por mis estudiantes, porque los aprecio y quiero que sean buenos profesionales”, aseguró.

Las universidades piden que se respete el 8% del PIB para el presupuesto de las universidades. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Limitaciones

En días pasados trascendió que el Ministerio de Hacienda plantea recortar en 19 mil millones de colones el presupuesto para el MEP, dejándolo en a ¢2.567.236 millones y propuso que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) aumente en un 1%, es decir, quedaría en 5.761 millones de colones, para el 2025.

Juliana Navarro, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED, vive en Guácimo y estudia para convertirse en educadora.

Esta madre de dos hijos aseguró, que es gracias a una beca que le dan en la “U” que puede llevar sus estudios, pero le preocupa que los recortes a los dineros asignados puedan afectar el programa de becas para nuevos alumnos.

”Esta es una marcha por la educación del país, ¿de qué nos sirven las universidades si el MEP no da recursos para la educación pública? Estamos ante una crisis nacional. Puedo decir que gracias a la educación pública estoy cumpliendo mi ahnelo de ser profesional, pero por otro lado me preocupa el país que puedan heredar mis hijos.

“Tengos dos, una está en el colegio y el menor en la escuela y veo cómo todos los días hay limitaciones para dar cosas tan básicas como papel higiénico, pero además, las escuelas y colegios se están cayendo, la infraestructura no da más en muchos centros educativos y las autoridades no brindan soluciones”, añadió.

Al clamor de Navarro se unió un docente de Matemáticas, que imparte lecciones en Quepos, Puntarenas. Cada día atiende a unos 500 estudiantes y un presupuesto acorde a las necesidades del país es lo que le permite a él y sus compañeros hacer un trabajo de calidad.

“Necesitamos que la ministra entienda, que vele por la educación, no por quedarle bien al presidente, nunca se ha visto un ministro de educación que no defienda el presupuesto, a ella se le olvidó eso. Soy profesor desde 1997 y nunca hemos visto algo como lo que pasa con este gobierno, el cambio nos ha perjudicado.

“En Quepos tenemos muchos problemas, pero sobre todo de infraestructura, supuestamente tenemos el dinero, pero no lo vemos, no sabemos en dónde está, no sabemos a qué vamos a llegar, los estudiantes no están recibiendo una educación de calidad. En el colegio en donde laboro existen dos órdenes sanitarias, las aulas tienen una instalación eléctrica que ya no da, si ponemos un ventilados se levanta el breaker, hay goteras”, comentó.