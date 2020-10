Lo que hice está mal, no lo puedo devolver, pido disculpas. Pero sigo en la lucha. ¿Por qué no le dice a la Fuerza Pública que también me pida perdón porque me agarraron y me jodieron todos los tobillos y las rodillas? Hoy estoy renco. ¿Y por qué Michael Soto no le pide perdón al pueblo de Cañas (Guanacaste) por lo que hizo?