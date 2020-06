“Se advierte que a la fecha no hay ningún producto de TruVision autorizado por el ministerio de Salud por lo que su compra, importación, venta y uso se consideran actividades ilegales que pueden poner en riesgo la salud de la población. Al no contar con registro sanitario, no es posible garantizar que sean aptos, seguros y de la calidad necesaria para el consumo humano.