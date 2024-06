Ministra de Educación dejó plantada a la defensora de los habitantes por una insólita razón

La defensora de los Habitantes, Angie Cruishank acudió al MEP este martes, para hacer una inspección sobre los reclamos de pagos a educadores. Prensa DHR.

La ministra de Educación Anna Katharina Müller alegó que no acudió a la cita con la defensora de los Habitantes Angie Cruickshank, alegando un tema de inmunidad.

Recordemos que la defensora citó a la ministra para el lunes anterior, sin embargo, Müller no llegó a la reunión. En un documento, la ministra aseguró que “no acudí al llamado de la Defensoría de los Habitantes, porque me convocó por medio de una citación personal que los mecanismos jurídicos no me permiten hacer”.

Müller se refirió al artículo 12.3. de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, como el artículo 143 de la Constitución Política para defender que dejó plantada a la defensora.

LEA MÁS: Coopeservidores: Clientes de la cooperativa aún no tendrán noticias sobre su dinero y esta es la razón

La respuesta fue recibida por la defensora, quien aseguró que es su deber rendir cuentas y aseguró, en un documento que envió al MEP citó el artículo 11 de la Constitución Política, que establece “el deber de rendir cuentas, consustancial a todo funcionario y funcionaria pública como simples depositarias de la autoridad que somos”.

También le explicó que dentro de las atribuciones que el ordenamiento jurídico otorga a la Defensoría de los Habitantes se encuentra la posibilidad de citar funcionarias y funcionarios públicos para que comparezcan ante la institución, la cual encuentra sustento en los artículos 12 inciso 3) de la Ley de la Defensoría y 27 del Reglamento a dicha Ley.

“No puede entenderse, desde la perspectiva señalada, que la inmunidad se amplía al punto de pretender constituirse en una justificante para que la persona servidora pública evada la responsabilidad de publicitar su gestión y de garantizar con ello ese deber de rendición de cuentas y transparencia que posee todo funcionario y funcionaria por el ejercicio de funciones públicas de interés para todo habitante”, escribió Cruickshank.

La ministra de Educación Anna Katharina Müller dejó plantada a la defensora de los Habitantes el lunes anterior. John Durán.

Inspección sorpresa de la defensora de los habitantes

La defensora realizó una inspección sin previo aviso a las instalaciones de la unidad de reclamos salariales del Ministerio de Educación Pública (MEP), el martes por la mañana.

Según la Defensoría, existen unos 60 mil reclamos pendientes de resolver por diferentes componentes salariales, correspondientes a unas 37 mil cédulas, del total de 88 mil trabajadores de esa institución. Según personal del MEP, cerca del 90 por ciento se tratan de reclamos por carrera profesional. También la Defensoría solicitó información sobre el estado de situación de los reclamos por lecciones impartidas pero no reconocidas y recargos, entre otros.