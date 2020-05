Esa respuesta la tiene cada uno de nuestros directores regionales quienes analizarán, pero un centro educativo que no tiene la infraestructura suficiente para aplicar distanciamiento social o que no tiene agua, no va a poder abrir. Por eso estamos trabajando anticipadamente, porque esos problemas hay que resolverlos. Estamos trabajando con la Comisión Nacional de Emergencias para llevar tanques de agua a los centros educativos que no tienen; ya hemos resuelto 400 centros que no tenían, en eso estamos.