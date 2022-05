Ministra de Salud esperará más respuestas de la Comisión de Vacunación para dar un criterio

Joselyn Chacón, ministra de Salud, se refirió escuetamente al pronunciamiento de la Comisión Nacional de Vacunación, de este miércoles, en el que se reafirma que no hay criterios técnicos para eliminar la obligatoriedad de la vacuna anticovid en funcionarios públicos, en niños y en adolescentes.

Las declaraciones de la jerarca llegaron por medio de un audio difundido por el departamento de prensa del Ministerio de Salud a las 9:35 p. m.

La ministra de Salud, Joselyn Chacón, dice que está a la espera de la totalidad de las respuestas. Foto: Cortesía. (Cortesía de Progreso Social Democrático)

“Respecto a las múltiples consultas acerca de la obligatoriedad de las vacunas, les informo que actualmente me encuentro a la espera del total de las respuestas solicitadas a la Comisión Nacional de Vacunación, eso para poder emitir un criterio correspondiente y respetando la base científica de la Comisión.

“En cuando al trámite que se ha brindado a esta situación en particular, les puedo comentar que desde el diez de mayo en sesión extraordinaria de la Comisión, se le solicita posterior un documento del que ustedes tienen copia, con una solicitud formal y con cuatro consultas específicas. Posterior a ello la Comisión responde mediante otro oficio, el 19 de mayo, que no contempla el total de las respuestas.

[ Comisión responde a ministra: “No hay sustento técnico para eliminar vacunación obligatoria″ ]

“Ante esta situación y por respeto a la Comisión y respetar sus criterios técnicos, me he abstenido a brindar más declaraciones hasta no tener un contexto más amplio y real que nos ayude a tomar las mejores decisiones para el país y darle el espacio a ellos para que puedan responder.

“Es importante también aclarar que este es un Gobierno a favor de las vacunas, todos nosotros tenemos la vacunación completa, los jerarcas, y sabemos que vacunarse disminuye la cantidad de muertes y disminuye la cantidad de pacientes que vamos a tener en cuidados intensivos y realmente seguiremos incentivándola. Lo que todavía genera angustia es ver cómo se despiden personas de sus trabajos tal vez sin haberlos escuchado antes del por qué no se están vacunando”, dijo la ministra.

La Comisión dice que es importante mantener la obligatoriedad de la vacunación en funcionarios públicos y menores de edad. Foto: John Durán. (John Durán)

Comisión dio justificaciones

El 11 de mayo en la madrugada se dio conocer el decreto del Gobierno en el que se pidió a la Comisión que, mediante estudios técnicos y estadísticos actualizados, indicara y recomendara al Poder Ejecutivo cuáles funcionarios pueden ser afectados al no querer vacunarse.

También se “instó” a la Comisión a hacer estudios que demostraran el efecto de la obligatoriedad de la vacuna y hasta un análisis de la evidencia internacional en ese tema.

[ Covid-19: Contagios siguen subiendo, la última semana se sumaron 12.925 ]

La Comisión aclaró en el informe, presentado el 19 de mayo, que no podía referirse al tema de la afectación de los trabajadores que no se quieren vacunar porque no tiene las competencias y atribuciones legales para hacerlo.

En cuanto al análisis científico, que es lo suyo, la Comisión recordó que ya consta en actas la fundamentación técnica, basada en estudios científicos, pero aceptó hacer un análisis actualizado de la situación en el que se detalló que en las últimas tres semanas se ha dado un aumento de contagios de coronavirus, por lo que ahora menos debería quitarse la obligatoriedad de la vacunación.