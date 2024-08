Ministra de Salud insiste que no hay acoso laboral, pero dice: “Los trapitos sucios se limpian en casa”

La ministra de Salud, Mary Munive, dio una conferencia de prensa para salir al paso de las críticas por aparente acoso laboral. Yenci Aguilar.

Mary Munive, ministra de Salud, insiste en que no hay acoso laboral en el ministerio que ella lidera, aunque dijo una frase “para defenderse” que se presta para pensar mal.

“Soy de la política que los trapitos sucios se deben limpiar en casa”, fue parte de lo que dijo Munive en una conferencia de prensa que hizo este jueves 27 de julio, en las oficinas centrales de Salud, para bajarle el piso a las denuncias que han estado haciendo algunos funcionarios por aparente acoso laboral.

Dentro de esas denuncias está la de Eugenio Androvetto, director de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental que fue asesinado a balazos el 27 de julio pasado. Él había denunciado que desde julio del año pasado se le abrieron procesos administrativos sin razón aparente y que en los primeros meses de este año recibió correos amenazantes.

Munive, en la conferencia de este miércoles, estuvo acompañada de José Miguel Gómez, uno de sus asesores, y de otra funcionaria, de apellido Marín, quien en este momento tiene una denuncia ante el Juzgado de Trabajo.

LEA MÁS: Papá de ingeniero del Ministerio de Salud asesinado recuerda el último día junto a su hijo

“Soy de la política que los trapitos sucios se deben limpiar en casa, todo lo que sucedió con el ingeniero Androvetto fue reprochable.

“Todas las personas tenemos formas diferentes de manejar el dolor, aquí tengo a mi personal, ese día (domingo) les dije: ‘Recojamos todo para ayudarle a la autoridad competente’, y el mismo lunes estábamos listos con las pruebas. El miércoles llegaron a allanar y me vine de Casa Presidencial a recibirlos”, agregó.

Cambios

Uno de los temas de los que habló la ministra fue de la carta que varios trabajadores le enviaron al presidente Rodrigo Chaves, el 30 de julio anterior.

“Los trabajadores afirman que son personas comprometidas, que trabajan fuera de horario, sin pago de horas extras, ¿dónde está la jefatura que los hace trabajar?, ¿dónde estuvieron esos ministros, directores? Porque ahora en este año y resto hemos visto el cambio que se ha dado, se pagan las horas extras.

“Los desastres no ocurren de lunes a viernes, de 7 a.m. a 4 p.m., o por el cambio de forma de trabajar, a todos no les ha gustado. La mayoría de las personas trabajan con la camiseta puesta y, revisando firmas de esta carta, he visto gente muy valiosa que se vio motivada por otras para firmar en esta queja colectiva”, aseguró.

Munive dio a entender que, probablemente, le cobran el haberles quitado el teletrabjo porque, asegura, no tenía manera de medir los objetivos cumplidos.

LEA MÁS: Trabajadores del Ministerio de Salud le mandan carta a Rodrigo Chaves por asesinato de funcionario, ¿qué dice?

“No había reportes o informes del trabajo realizado y se comenzaron a hacer articulaciones para traer a la gente. No se confundan, no estoy en contra del teletrabajo, estoy a favor de una gestión adecuada del desempeño del funcionario público”, expresó.

Sin embargo, La Teja tuvo acceso a una bitácora de trabajo, que nos compartió un colaborador del ministerio. Este documento forma parte de los requisitos de los trabajadores para hacer teletrabajo, pues les permite, a las jefaturas, medir los objetivos planteados.

El documento incluye el nombre del funcionario, el departamento para el que labora, así como los días en que hizo teletrabajo, el trimestre y el año correspondiente.

Además, se citan las acciones realizadas, si se concluyeron o se siguen ejecutando y se pide incorporar el producto final, que puede ser un archivo, un número de oficio o correo electrónico que respalde la ejecución de las tareas.

Munive dijo que investigarán a los trabajadores que participaron en un homenaje al ingeniero Eugenio Androvetto en tiempo de almuerzo. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

¿Abandono de trabajo?

La ministra también cuestionó el homenaje que le hicieron varios trabajadores al ingeniero Androvetto, el miércoles anterior durante el tiempo de almuerzo.

“A los funcionarios se les dio espacio para ir a la vela, ayer (miércoles) se le dio un espacio de misa, de 8 a.m. a 9 a.m., pero ahí me preguntaron si se les dio un espacio para salir a mediodía. El Ministerio de Salud trabaja en jornada continua, no puedo salir de la prestación del servicio, si sucede algo en horario laboral y está fuera de las instalaciones sin permiso de una jefatura, ¿quién se hace responsable?”, cuestionó Munive.

Mientras que José Miguel Gómez, asesor legal del despacho, dijo que están analizando si existirán sanciones por supuesto abandono laboral, pese a que los funcionarios habrían hecho la actividad en hora de almuerzo.

“En este caso que nos ocupa, de esta manifestación u homenaje para el señor funcionario, nunca llegó esa petición de parte de un funcionario. Eso se va a valorar y si efectivamente cumple con los requerimientos indispensables, pues sí, tenemos que abrir los procedimientos o investigaciones respectivas”, aseguró el asesor legal.

Pese a lo dicho por Gómez, La Teja tuvo acceso a un correo electrónico que envió un grupo de trabajadores de la institución, antes del mediodía de ese miércoles, en donde explicaron cómo se iba a hacer el homenaje. El mismo se envió a la Dirección General de Salud.

LEA MÁS: Funcionaria del Ministerio de Salud habla del supuesto acoso laboral que sufren sus compañeros: “Nunca he vivido algo así”

El correo dice lo siguiente: “Vamos a utilizar nuestros 45 minutos de almuerzo, establecidos en el Reglamento Interno de esta institución, para reunirnos y conmemorar el legado de nuestro compañero.

“Lo anterior como parte del proceso de duelo por la trágica pérdida de nuestro amigo y compañero. Debido a que de forma verbal nos han indicado que hay un procedimiento para el uso de la explanada de nuestra institución, procederemos a realizar la reunión en el parque Solón Núñez Frutos.

“Les informamos que se ha coordinado de acuerdo con las normas establecidas por la institución que el servicio nunca será desantendido”.

La ministra dijo desconocer el correo que se envió, pues el miércoles estuvo en Casa Presidencial y valorará lo que enviaron los funcionarios.