Ministro de Comunicación hizo algo nunca antes visto con Rodrigo Chaves y le llueve parejo

El ministro de Comunicación Jorge Rodríguez fue duramente criticado por singular comportamiento. Montaje La Teja.

Al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, le llovió en redes sociales, porque por un momento se le olvidó el cargo que ejerce en el gobierno y se dedicó a echarle porras al presidente Rodrigo Chaves durante una actividad.

Un video que circula en redes muestra a Rodríguez, el 4 de febrero pasado, en las pasadas elecciones municipales haciendo algo que nunca habíamos visto a un ministro. La escena se dio cuando Chaves fue a emitir su voto, en la Escuela Santa Mónica, en Calle Blancos.

Mientras el presidente caminaba, Rodríguez, quien estaba detrás del mandatario agachó su cabeza, según él para que nadie lo viera, y comenzó a gritar a todo galillo “presidente, presidente” y de inmediato, las personas que estaban en el centro de votación le hicieron segunda.

El ministro parecía un chiquillo en media propaganda de las elecciones estudiantiles y lo único que le faltó fue sacar los pompones, para demostrarle su apoyo al presidente.

“Pegabanderas”

Buscamos a exministros de Comunicación para que analizar el comportamiento de Rodríguez.

Roberto Gallardo, quien ejerció ese cargo en 2011, calificó como penosa la actuación de Rodríguez y en su criterio degradó el cargo que ejerce en el Gobierno.

“Que yo sepa, el porrismo no es una responsabilidad del cargo. Me parece que es muy raro el concepto que tiene de su cargo, no es un ministro de propaganda.

“Lamentablemente tengo que decirlo así, pero Jorge actuó como un pegabanderas, no como un jerarca de la administración, sino como un porrista. La verdad me parece de lo más penoso ese video, le hace mucho daño a la imagen del puesto, a la investidura de su cargo”; recalcó.

Rodríguez (izquierda) fue jefe de Despacho al inicio de la administración de Rodrigo Chaves y en mayo del año pasado lo nombraron ministro de Comunicación. Archivo. (JOHANFRED)

Gallardo recordó que cuando fue ministro de Comunicación, en el 2011, en el gobierno de Laura Chinchilla, tenía como funciones establecer líneas de comunicación con la gente, estrategias de comunicación para el ejercicio de rendición de cuentas y relaciones con prensa.

“Yo no recuerdo nunca en mi vida que me hayan pedido considerar mi función para tratar de generar porras alrededor de la presidenta Chinchilla y ella jamás lo hubiera permitido. Yo lo hubiera hecho y me destituyen del cargo.

“Tener ese puesto en el gabinete es un honor y hay que honrar el puesto, con una actitud de responsabilidad, pero acá esa responsabilidad está ausente”, añadió.

Para algunos, a Rodríguez (derecha) se le olvidó el cargo que tiene en el gobierno. Prensa Presidencia.

Pecados

El analista político Gustavo Araya enumeró varios elementos, por los cuales no se puede defender la actitud del ministro.

“Un ministro está llamado para tener cierto señorío en el ejercicio del poder y no se puede ver a una persona en estos cargos lanzando odas y no es por jugar de ser de alta alcurnia, pero se debe mostrar seriedad.

“No puede convertir la comunicación formal del gobierno en vítores o porras hacia cualquier liderazgo, no es el ministro de Comunicación de Chaves, es el ministro de Comunicación del Gobierno, para hacer este show”, afirmó.

Para Araya, el hecho de que Rodríguez se agachara para hacer creer que no era él el que estaba gritando es una señal equivocada del manejo de la comunicación.

“Claramente, si se agacha es porque no quería ser visto, quería que pareciera algo espontáneo, pero quedó grabada su intención y se demostró que intentó manipular a quienes estaban ahí, porque él fue el que comenzó con los gritos.

“Además, un presidente no necesita vítores, necesita buena comunicación, no es que le está haciendo porras a un equipo de fútbol, no es lanzar porras como si estuviera apoyando a la Selección Nacional, él se encarga de la comunicación formal”, criticó.

Para el experto, lo hecho por Rodríguez se trae abajo el trabajo de otras personas que han pasado por el ministerio de Comunicación.

“Creo que es la primera vez en la historia de Costa Rica, en donde se encuentra un nivel tan bajo de comunicación. Uno no vio a Guido Fernández, Armando Vargas, Mayi Antillón, Flor Isabel Rodríguez, Roberto Gallardo, Nancy Marín o Francisco Chacón en esas cosas, ni lo he visto en el extranjero”, lamentó.

Araya agregó que con lo hecho, Rodríguez no le agregó valor a su trabajo.

“En comunicación política, si usted va a hacer algo y no agrega valor, lo mejor es no hacerlo. Habrá gente que salga a defender al ministro, pero no logró su objetivo y demuestra que no tiene conocimientos de comunicación política.

“Con esto no demuestra que el presidente sea más querido, sino lo hubiera hecho, nadie estaría hablando de esto”, recalcó.

La Teja intentó conocer una posición del ministro. Se envió un correo electrónico al departamento de prensa de Casa Presidencial, pero no se obtuvo respuesta al cierre.

El día en que se grabó el video, el ministro acompañó al presidente a votar en las elecciones municipales. Prensa Presidencia.