Ministro de Defensa de Venezuela: “Nos han atacado, pero no nos doblegarán”

El ministro de Defensa calificó la acción de “ultraje” y pidió a la ciudadanía evitar “el caos y la anarquía que, advirtió, son armas tan letales como las bombas”

Por Periódico El Nacional de Venezuela

El ministro de Defensa Vladimir Padrino López denunció este sábado el ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país, e indicó que están en la búsqueda de posibles heridos o muertos.

“Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”, dijo Padrino López en un vídeo difundido en redes sociales, por agencias de prensa internacionales.

Ministro de Defensa de Venezuela: “Nos han atacado, pero no nos doblegarán”. (YURI CORTEZ/AFP)

El titular de Defensa indicó que misiles y cohetes fueron lanzados desde el aire por helicópteros y calificó el ataque como “ruin y cobarde”.

En ese sentido, pidió evitar “el caos y la anarquía que -advirtió- son armas tan letales como las bombas”.

“Nos han atacado, pero no nos doblegarán”, añadió.

Sábado 3 de enero del 2026, Estados Unidos ataca Venezuela y confirma que capturó a Nicolás Maduro. (Fernando Llano/AP)

Este sábado, el gobierno venezolano denunció una “gravísima agresión militar” estadounidense en localidades civiles y militares de la capital venezolana y los estados centrales de Miranda, Aragua y La Guaira y ordenó el “despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.

