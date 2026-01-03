El ministro de Defensa Vladimir Padrino López denunció este sábado el ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país, e indicó que están en la búsqueda de posibles heridos o muertos.

“Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”, dijo Padrino López en un vídeo difundido en redes sociales, por agencias de prensa internacionales.

Ministro de Defensa de Venezuela: “Nos han atacado, pero no nos doblegarán”. (YURI CORTEZ/AFP)

El titular de Defensa indicó que misiles y cohetes fueron lanzados desde el aire por helicópteros y calificó el ataque como “ruin y cobarde”.

En ese sentido, pidió evitar “el caos y la anarquía que -advirtió- son armas tan letales como las bombas”.

“Nos han atacado, pero no nos doblegarán”, añadió.

Sábado 3 de enero del 2026, Estados Unidos ataca Venezuela y confirma que capturó a Nicolás Maduro. (Fernando Llano/AP)

Este sábado, el gobierno venezolano denunció una “gravísima agresión militar” estadounidense en localidades civiles y militares de la capital venezolana y los estados centrales de Miranda, Aragua y La Guaira y ordenó el “despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.