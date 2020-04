“Cada caso genera dos casos secundarios y muchas son personas sin síntomas y esas sin síntomas van a provocar cuadros graves. Sigamos marcando una diferencia importante en lo que puede ocurrir en nuestro país. Con todo el respeto que se merece el país, no queremos tener un escenario desfavorable donde no podamos atender personas graves, no queremos llegar a tener que decirle no a una persona que no puede respirar por sí misma”, advirtió.