Ministro de Seguridad propuso nuevos delitos para extraditar a costarricenses

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, dio a conocer un detalle muy delicado sobre el proyecto de ley que se analiza en la Asamblea Legislativa que pretende cambiar la Constitución Política para extraditar ticos.

El texto, que está en discusión, detalla que la extradición solo se aplicaría para sospechosos de los delitos de narcotráfico y terrorismo, pero Zamora no está de acuerdo con eso.

Actualmente la ley no permite extraditar costarricenses. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

Actualmente, la ley costarricense especifica que si un tico comete un delito en otro país y se viene para Costa Rica, no se puede extraditar, aunque esa nación lo pida. Lo mismo pasa con delincuentes extranjeros que lleguen al país y adquieran la nacionalidad; eso hace que Tiquicia sea muy atractivo para personas que actúan contra ley en otras naciones, ya que se convierte en un escondite para evitar la justicia.

Este lunes el ministro Zamora, llegó a la Asamblea Legislativa para hablar sobre el tema y dijo que ve bien la modificación a la ley, pero siente que deben incluirse más delitos a los motivos por los cuales se podría extraditar un costarricense.

LEA MÁS: Revise aquí qué salió en la lotería del domingo, ¿qué pasó con el acumulado?

“La extradición es la forma de comunicación jurídica entre los Estados. Se debe cumplir con los parámetros que rigen nuestro ordenamiento jurídico, es decir, que la persona a juzgar sea sometida a un juicio justo; que el delito por el que se le requiere en otro país debe ser contemplado en la legislación costarricense, deben existir las garantías jurídicas para el derecho de defensa, la pena que debe ponerse a ese delito debe ser bajo los parámetros del derecho costarricense, es decir, no puede imponérsele la cadena perpetua o la pena de muerte, eso sería improcedente.

Mario Zamora pide que se incluyan en el proyecto más delitos que permitan extraditar ticos. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nación)

“Otra condición de la extradición es que la persona que se envía al país solo puede ser juzgada por el delito que se le requiere, no le pueden adicionar nuevas causas”, agregó el jerarca.

Otros delitos

Zamora dice que, debido a la situación que se vive en el mundo, deberían incluirse en el proyecto de ley otros delitos por los que se puedan extraditar a los nacionales que cometan delitos, como por ejemplo la trata de personas, los femicidios y el tráfico de armas.

“Pongo el caso de un femicidio, la persona mata a alguien, se viene para Costa Rica y obtiene la nacionalidad. No podríamos dejar impune esa situación, entonces invito a reconsiderar la amplitud de los delitos sobre los que eventualmente recaería esta figura, por ejemplo: el tráfico de armas que es hoy un negocio paralelo al narcotráfico.

LEA MÁS: ¿Por qué este lunes amaneció como si estuviéramos en verano?

“Hay grupos que ya se han especializado en vender armas a los grupos narcotraficantes y se dedican esencialmente solo a ese ilícito, los estaríamos dejando por fuera si solo se considerara el narcotráfico. Por supuesto, también debemos tomar en cuenta la trata de personas que es hoy uno de los grandes flagelos de la humanidad, consiste en la esclavitud de seres humanos que tampoco estaríamos considerando”, dijo el ministro.

Si se aprueba la iniciativa, Costa Rica dejaría de ser un escondite para ticos que cometen delitos en otros países. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

También llegó a la Asamblea Legislativa Elías Carranza, fiscal auxiliar de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público, quien también está de acuerdo con la modificación a la ley y la Constitución.

Carranza dijo que actualmente la Interpol tiene en su lista de buscados a 84 costarricenses.

Él aseguró a los diputados que el hecho de que Costa Rica no entregue a sus nacionales para extraditarlos es de alguna forma negativo, porque entonces otros países no entregan a costarricenses buscados por la justicia tica. Puso de ejemplo el caso de un costarricense que había sido detenido en El Salvador y que era buscado aquí, pero no fue entregado porque El Salvador dijo que no había reciprocidad en el tema.